Rusza inicjatywa na rzecz wodoru. „Innowacyjne źródło energii”

Orlen, Akademia Górniczo-Hutnicza, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy oraz Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN zawarły porozumienie o współpracy naukowo-technicznej i powołaniu Polskiej Inicjatywy na Rzecz Naturalnego Wodoru Geo-Hydrogen.

18 października w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie podpisano porozumienie o współpracy naukowo-technicznej oraz powołano Polską inicjatywę na rzecz naturalnego wodoru Geo-Hydrogen.

„Wspólne prace w zakresie badań naukowych, typowania potencjalnych obszarów do prowadzenia poszukiwań złóż naturalnego wodoru w Polsce oraz rozwój technologii związanych z potencjalną eksploatacją tego surowca to główne cele zawartego 18 października porozumienia o współpracy naukowo-technicznej oraz o powołaniu Polskiej Inicjatywy na Rzecz Naturalnego Wodoru Geo-Hydrogen_” - ogłosił Orlen.

Poszukiwanie i wdrażanie rozwiązań wodorowych

Koncern podkreślił, że oprócz niego, sygnatariuszami porozumienia są: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. Dokument podpisano przy okazji konferencji „Dzień Naturalnego Wodoru” odbywającej się na krakowskiej uczelni, a poświęconej najważniejszym wyzwaniom związanych z poszukiwaniem i wdrażaniem rozwiązań wodorowych.

Orlen wyjaśnił, że główne zadania ujęte w porozumieniu obejmują „realizację badań naukowych oraz projektów badawczo-rozwojowych, w tym rozpoznawania procesów przyrodniczych prowadzących do powstania naturalnych akumulacji wodoru, jak również poszukiwania i udostępniania złóż wodoru w Polsce„. Ponadto, jak zaznaczył koncern, „inicjatywa zakłada działania mające na celu rozwój technologii związanych z potencjalną eksploatacją tych zasobów, a także określenie ekonomicznych uwarunkowań ich ewentualnego wydobycia„.

Jednocześnie w ramach części edukacyjnej i popularyzacyjnej przedsięwzięcia planowane jest organizowanie praktyk dla studentów, konferencji naukowych oraz wspólnych publikacji, naukowych i popularno-naukowych.

Orlen będzie wdrażać efekty współpracy naukowej w biznesową praktykę

„Powołanie Polskiej Inicjatywy na Rzecz Naturalnego Wodoru to wyraz naszego zaangażowania we wszystkie aspekty rozwoju krajowego rynku wodoru. Inicjatywa wpisuje się również w politykę Grupy Orlen w zakresie współpracy ze środowiskami naukowym, którą realizujemy już od wielu lat. Wraz z wybitnymi polskimi ośrodkami naukowymi i badawczymi chcemy rozwijać współpracę naukową i techniczną oraz wdrażać jej efekty do biznesowej praktyki” - powiedział członek zarządu Orlenu ds. upstream Wiesław Prugar.

Przypomniał, że w obszarze poszukiwań i wydobycia węglowodorów i innych surowców Grupa Orlen dział w Polsce już od kilkudziesięciu lat, posiadając obecnie - jak ocenił - „unikalne kompetencje i bogate doświadczenie, aby podejmować nowe, wymagające wyzwania„. Zwrócił przy tym uwagę, że celem strategii wodorowej koncernu jest wzmocnienie jego pozycji począwszy od produkcji, przez dystrybucję i magazynowanie odnawialnego wodoru, aż po jego różnorodne zastosowania przemysłowe.

Rektor AGH: wodór to innowacyjne źródło energii

„Punktem wyjścia do naszej wspólnej inicjatywy jest wodór, który odgrywa kluczową rolę dla przyszłości przemysłu, gospodarki i energetyki, stanowiąc nie tylko innowacyjne źródło energii, ale także szansę na osiągnięcie zrównoważonego rozwoju” - podkreślił rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie prof. Jerzy Lis.

Jak dodał, „w kontekście dynamicznie zmieniającego się rynku energii, rozwój technologii wodorowych jest niezbędny dla zapewnienia stabilności energetycznej i konkurencyjności gospodarki”. Zaznaczył przy tym, że z tego właśnie powodu szczególnie istotne jest kształcenie studentów w tym zakresie, przyszłych inżynierów i naukowców, którzy „będą liderami transformacji energetycznej„.

PAN: wodór elementem dywersyfikacji źródeł energii

Dr hab. inż. Magdalena Wdowin, p.o. dyrektor Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, oceniła m.in., że ”w obliczu transformacji energetyczno-klimatycznej dywersyfikacja źródeł energii jest nieodzowna, dlatego poszukiwania złóż białego wodoru to inicjatywa konieczna i niezwykle ważna„.

Państwowy Instytuty Geologiczny: ważny problem naukowy i praktyczny

Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego prof. Krzysztof Szamałek zaznaczył, że wodór naturalny, jego geneza, źródła, czy formy występowania, to zagadnienia fascynujące dla świata naukowego. „Jest to zupełnie nowy kierunek badań geologicznych, które wspólnie z partnerami podpisanego dzisiaj porozumienia będziemy rozwijać w ramach Polskiej Inicjatywy na Rzecz Naturalnego Wodoru” - stwierdził.

„Być może już wkrótce będziemy w stanie odpowiedzieć na najważniejsze obecnie pytanie: w jakiej części wodór eksploatowany podobnie jak złoża gazu ziemnego, pokryje krajowe zapotrzebowanie na ten surowiec?” - dodał prof. Szamałek.

Orlen jednym z europejskich liderów wodorowych

Orlen podkreślił, że ”jest jednym z europejskich liderów w zakresie rozwoju gospodarki wodorowej i jednym ze znaczących europejskich producentów wodoru„. Koncern zwrócił jednocześnie uwagę, że „intensywnie rozwija infrastrukturę związaną z paliwami wodorowymi, co jest elementem Strategii Wodorowej Grupy Orlen”.

Do 2030 r. Orlen planuje budowę sieci ponad 100 stacji tankowania wodoru dla transportu indywidualnego, publicznego i cargo, w tym drogowego oraz kolejowego w Polsce oraz w Czechach i na Słowacji. Wodór będzie dostarczany tam - jak zapowiada koncern - dzięki wybudowaniu europejskiej sieci hubów wodorowych, zasilanych odnawialnymi źródłami energii, a także innowacyjnych instalacji przetwarzających odpady komunalne w zero i niskoemisyjny wodór.

Orlen podał przy tym, że łączna zakładana moc elektrolizerów w koncernie do 2030 r. wyniesie około 1 GW mocy, co w połączeniu z projektami typu waste-to-hydrogen umożliwi produkcję ponad 130 tys. ton rocznie odnawialnego wodoru na koniec obecnej dekady.

