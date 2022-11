Poczta Polska poszukuje dodatkowych pracowników

Poczta Polska poszukuje ok. 600 dodatkowych pracowników do obsługi przesyłek świątecznych - poinformowała w środę spółka. Poszukiwane są osoby do sortowni, kierowcy oraz kurierzy.

Pod hasłem „Sprezentuj sobie pracę”, Poczta Polska, podobnie jak w poprzednich latach, uruchomiła świąteczną rekrutację. W tym roku spółka poszukuje prawie 600 dodatkowych pracowników do obsługi paczek. Wskazano, że ze względu na wzmożony popyt na usługi kurierskie i paczkowe przed świętami, spółka już teraz poszukuje dodatkowych pracowników sortowni, kierowców samochodów do 3,5 t i powyżej 3,5 t oraz kurierów.

Jak wskazał, cytowany w komunikacie, rzecznik prasowy Poczty Polskiej Daniel Witowski, spółka oferuje pracę sezonową na różnych stanowiskach w wielu miastach Polski. „Na niektóre z nich nie trzeba mieć doświadczenia i uprawnień. To praca zmianowa, więc zainteresowani mogą dostosować ją do swoich możliwości czasowych” – powiedział Witowski. Wskazał, że praca w sortowni nie wymaga dodatkowych kwalifikacji i doświadczenia, natomiast od kierowców wymagane jest prawo jazdy odpowiedniej kategorii (umożliwiające prowadzenie pojazdów do 3,5 t lub powyżej 3,5 t, w zależności od wybranej oferty). Dodał, że oferowane stawki zależą od stanowiska i regionu.

Wyjaśniono, że oferta pracy sezonowej przewiduje zatrudnienie na umowę-zlecenie do końca br., ale - jak podano - w niektórych lokalizacjach istnieje możliwość przedłużenia współpracy lub zatrudnienia na umowę o pracę.

Zaznaczono, że Poczta Polska, poszukuje pracowników do wszystkich sortowni w kraju, a w szczególności w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu i Poznaniu. Na kierowców czeka praca głównie w Warszawie, Wrocławiu, Bydgoszczy, Olsztynie, Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Koszalinie.

Jak wskazano, osoby zainteresowane rekrutacją świąteczną mogą przesłać zgłoszenie za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej firmy. Zaznaczono, że spółka kieruje swoje oferty pracy również do osób z niepełnosprawnościami.

Poczta Polska jest największym operatorem na rodzimym rynku – zatrudnia blisko 80 tys. pracowników, a jej sieć obejmuje 7,6 tys. placówek, filii i agencji pocztowych.

PAP/kp