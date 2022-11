"Zbudowaliśmy hipersamochód". Królewski automobil klub chwali ten niemiecki napęd

Układ napędowy Mercedesa-AMG ONE z nagrodą od brytyjskiego automobilklubu Royal Automobile Club. Prestiżowe trofeum Dewara dla dopuszczonej do ruchu hybrydy o wysokich osiągach z techniką Formuły 1™

Wielki zaszczyt dla Mercedesa-AMG ONE: montowany w tym dwumiejscowym hipersamochodzie zespół napędowy E PERFORMANCE otrzymał Trofeum Dewara, przyznawane przez brytyjski automobilklub Royal Automobile Club (RAC). Napęd wywodzący się z Formuły 1™ składa się m.in. z jednostki 1.6 V6 turbo, chłodzonego cieczą akumulatora, czterech silników elektrycznych oraz energoelektroniki i generuje moc systemową 782 kW (1063 KM). W ten sposób Royal Automobile Club docenił pomyślny rozwój oraz wdrożenie jednostki Formuły 1™ w dopuszczonym do ruchu hipersamochodzie AMG. Jury najwyższej klasy ekspertów przyznaje Trofeum Dewara od 1957 r., w uznaniu dla wybitnych osiągnięć technicznych w sektorze motoryzacyjnym.

Mercedes-AMG ONE to nasz najbardziej ambitny projekt w historii: zbudowaliśmy hipersamochód, który jako pierwszy, niemal jeden do jednego, wyprowadza hybrydową technikę Formuły 1™ z toru wyścigowego na drogę. Zespoły Mercedes-AMG w Affalterbach oraz Mercedes-AMG High Performance Powertrains w Brixworth są zachwycone otrzymaniem Trofeum Dewara, bo wspólnie dokonały czegoś wspaniałego. Komisja ekspertów doceniła również ich ścisłą współpracę, dzięki której AMG ONE mógł w ogóle powstać. Dotyczy to zarówno rozwoju, jak i produkcji. Wszyscy zaangażowani w ten projekt mogą być z siebie dumni – powiedział Jochen Hermann, dyrektor techniczny Mercedes-AMG GmbH i członek rady nadzorczej Mercedes-AMG High Performance Powertrains.

„Otrzymanie Trofeum Dewara od Royal Automobile Club to ogromny zaszczyt dla wszystkich zaangażowanych w rozwój i produkcję Mercedesa-AMG ONE. Ochrona DNA jednostki Formuły 1™ oraz homologacja drogowa stanowiły ogromne wyzwanie, ale podjęliśmy rękawicę i byliśmy świadkami świetnej współpracy całej ekipy, a także pełnego wsparcia ze strony Mercedes-AMG i Mercedes-Benz. Jesteśmy niezmiernie podekscytowani i dumni, że udało nam się to urzeczywistnić” – powiedział Adam Allsopp, dyrektor ds. zaawansowanych technologii w Mercedes-AMG High Performance Powertrains.

To już trzeci raz, gdy Mercedes-Benz otrzymał Trofeum Dewara. Wcześniej producenta luksusowych aut ze Stuttgartu nagrodzono w 2009 r., za układ odzyskiwania energii kinetycznej F1, oraz w 2014 r., za hybrydowy układ napędowy PU106A, z którym ekipa zwyciężyła w Mistrzostwach Świata.

Mercedes-AMG HPP produkuje kompletny hybrydowy napęd do Mercedesa-AMG ONE w zakładzie w Brixworth. Składa się on m.in. z 1,6-litrowego turbodoładowanego silnika V6, wysokonapięciowego akumulatora, czterech jednostek elektrycznych oraz energoelektroniki. Zanim elementy napędu zostaną dostarczone do Coventry w celu zamontowania w samochodzie, są poddawane szczegółowej kontroli na stanowiskach testowych Brixworth, aby upewnić się, że dokładnie spełniają specyfikacje w zakresie osiągów. Testy są przeprowadzane przy użyciu takich samych procedur jak w przypadku jednostek Formuły 1™ Mercedesa.

AMG ONE fascynuje nie tylko hybrydowym napędem E PERFORMANCE ze świata Formuły 1™, ale także innymi rozwiązaniami technicznymi z motorsportu. Ich lista obejmuje monokok i nadwozie wykonane z włókna węglowego, współnośny zespół silnika i przekładni, aktywną aerodynamikę oraz zawieszenie typu push-rod. Dzięki swojej zaawansowanej technice Mercedes-AMG ONE w pewnych obszarach oferuje nawet więcej niż bolid F1. Ma w pełni zmienny napęd na wszystkie koła AMG Performance 4MATIC+ z hybrydowo napędzaną tylną osią i elektrycznie napędzaną osią przednią z wektorowaniem momentu obrotowego, a do tego może poruszać się wyłącznie siłami prądu.

