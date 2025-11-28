Korporacje międzynarodowe na celowniku prezydenta

Nie działamy w próżni, możemy nadepnąć na odcisk naszym głównym partnerom politycznym czy gospodarczym – mówi Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej, komentując ostatnie decyzje prezydenta Karola Nawrockiego i ich uzasadnienie.

Stanisław Koczot: Prezydent Karol Nawrocki podpisał w czwartek 11 ustaw, w tym ustawę podwyższającą podatki dla banków. Wygłosił przy tym krótkie, ośmiominutowe oświadczenie, w którym powiedział, że „nie może być tak, że obciążenia podatkowe ponosi statystyczny obywatel lub niewielkie przedsiębiorstwo, podczas gdy korporacje zagraniczne albo duże instytucje finansowe uzyskują rekordowe zyski”. Dlaczego prezydent wymienił korporacje zagraniczne przy okazji podpisywania akurat tej ustawy?

Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej: Być może prezydent chciał zasugerować rządowi, żeby sprawdził, czy przypadkiem nie zachodzi zjawisko polegające na tym, że jakaś duża światowa korporacja obsługuje klientów w Polsce, która działa na terenie naszego kraju i tutaj zbiera owoce swojej pracy, tak „układa papiery”, żeby minimalizować podatek albo płacić go w innym kraju, np. tam, gdzie jest jej centrala. Inny przykład: czy jakieś firmy międzynarodowe posiadające dajmy na to spółkę-córkę w Polsce nie wykorzystują nadmiernie np. specjalnych opłat licencyjnych albo innych operacji związanych z kosztem towarów i usług, przesyłanych w obrębie korporacji, i w ten sposób nie transferują zysku z Polski na zewnątrz? Czasami firmy działające w podobnej branży mają zupełnie różne wyniki: jedne przynoszą spore zyski i płacą u nas CIT, natomiast inne cały czas balansują na progu rentowności, bo są w stanie przedkładać faktury kosztowe. Być może było to zagajenie właśnie do tego tematu?

A czy można potraktować to jako swego rodzaju sygnał dla rządu, że prezydent nie będzie wetował ustaw, które by dotyczyły zagranicznych korporacji działających u nas w ten właśnie sposób, o jakim Pan wspomniał?

Sądzę, że jest to bardziej zaproszenie do wnikliwego analizowania tego tematu. Być może również zachęta do podjęcia dialogu, o co prezydent apeluje w ostatnich czasach przy okazji różnych ustaw. Jeżeli oczekuje się podpisu od prezydenta, to czasami - jeżeli wydźwięk ustaw jest kłopotliwy - warto by było najpierw negocjować, a nie doprowadzać do klinczu i wzajemnych oskarżeń. Myślę, że jest to taki sygnał ze strony pana prezydenta, który wskazuje na obszar, o którym warto rozmawiać. I że warto byłoby też dobrać odpowiednie środki. Proszę pamiętać, że nie działamy w próżni, że możemy nadepnąć na odcisk naszym głównym partnerom politycznym czy gospodarczym…

No właśnie. Czy może chodzić na przykład o podatek cyfrowy?

Wydaje się, że tak. Albo o jakąś jego alternatywę.

W przypadku podatku cyfrowego sprawa jest rzeczywiście poważna, bo gra by się toczyła nie tylko na płaszczyźnie fiskalnej, ale również politycznej. Podatek cyfrowy miałby objąć wielkie korporacje amerykańskie, np. Google, Amazon, Meta, Apple, Microsoft.

Dlatego, tak jak wspomniałem, ta kwestia wymaga namysłu, ostrożności i wyważenia, na co możemy sobie pozwolić i w jakiej skali.

Rozmawiał Stanisław Koczot

