Duże udogodnienie dla pasażerów. „Na 120 dni wcześniej”

PKP Intercity od 3 grudnia wprowadza możliwość zakupu biletów na pociągi Express Intercity oraz Express Intercity Premium z czteromiesięcznym wyprzedzeniem. Dotychczas bilety na pociągi przewoźnika można było kupić maksymalnie na 30 dni naprzód.

Jak poinformował w piątek przewoźnik, możliwość wcześniejszego zakupu obejmie pociągi kategorii EIC i EIP (Pendolino) i od 3 grudnia bilety będą dostępne nawet 120 dni przed odjazdem. Bilety na połączenia krajowe z większym wyprzedzeniem będzie można kupić w aplikacji PKP Intercity, kasach biletowych oraz w serwisie e-IC.

Jak podkreśliło PKP Intercity, bilety na nowych zasadach będą dostępne w różnych okresach przedsprzedaży, dostosowanych do zaplanowanych przez zarządcę infrastruktury zmian rozkładu jazdy. Przykładowo od 3 grudnia podróżni będą mogli kupić bilety na przejazdy aż do 7 marca. Natomiast od 6 lutego, 30 dni przed wdrożeniem korekty rozkładu jazdy przez PKP PLK, udostępniona zostanie sprzedaż na odjazdy do 13 czerwca.

PKP Intercity to największy międzyregionalny operator kolejowy, który zapewnia komunikację między dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, a także umożliwia podróżowanie po Europie. Pociągi PKP Intercity przewiozły w ub.r. 78,5 mln pasażerów, czyli o 15 proc. więcej niż rok wcześniej i 33 proc. więcej niż w roku 2022.

PAP, sek

