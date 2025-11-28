Brzoska chce z własnej kieszeni finansować polskie AI

Jestem gotów zainwestować nawet 100 mln euro w polską gigafabrykę AI – deklaruje Rafał Brzoska, założyciel i prezes InPost w rozmowie na portalu xyz.pl

Deklaracja Rafała Brzoski dotyczy projektu Baltic AI Gigafactory. To odpowiedź polskiego Ministerstwa Cyfryzacji na pomysł Komisji Europejskiej. Cel? Przyspieszenie w wyścigu o rozwój sztucznej inteligencji ze Stanami Zjednoczonymi i Chinami. Realizacja pomysłu polega na budowie ogromnych centrów danych w pięciu lokalizacjach na terenie Unii Europejskiej – pisze xyz.pl.

Jako prywatny inwestor jestem gotów zainwestować nawet 100 mln euro

Ten projekt jest dziś bardziej projektem PR-owym, a nie realnym. Mogę zadeklarować, że jest duża otwartość polskiego biznesu, by go wesprzeć. Ja osobiście jako prywatny inwestor jestem gotów zainwestować nawet 100 mln euro w ten projekt, jeżeli zobaczę konkretny i policzalny model biznesowy, który pokaże, że ma on podstawy ekonomiczne do osiągnięcia zwrotu na zainwestowanym kapitale – deklaruje Rafał Brzoska.

Oczywiście, ponieważ mam firmę w Krakowie, moje serce jest w 100 proc. za krakowską lokalizacją. Tereny po hucie można tam zrewitalizować, a sama lokalizacja ma dostęp do energii elektrycznej i całej niezbędnej infrastruktury. Natomiast najważniejsze jest po prostu to, żeby projekt został zrealizowany – tłumaczy prezes InPost.

Fabryka AI za 14 mld zł nie może być tylko projektem rzadowym

To projekt warty 14 mld złotych. To naprawdę dużo. Trudno jednak wyobrazić sobie cywilizacyjnie ważniejszy projekt dla Polski niż ta gigafabryka. To trzeba zrobić – mówi Rafał Brzoska.

Jak zaznacza, możliwości gigafabryki może wykorzystać chociażby InPost.

Możemy absolutnie przenieść się do tej gigafabryki, i to z przyjemnością. Potrzebny jest jednak komponent prywatny. Polscy przedsiębiorcy są gotowi zainwestować kapitał, to nie może być projekt wyłącznie rządowy – deklaruje prezes Rafał Brzoska.

Jego zdaniem projekt gigafabryki jest absolutnie kluczowy dla polskiej suwerenności i bezpieczeństwa narodowego.

Sek

