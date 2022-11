Marlena Maląg o działaniu programów 500+, Mama 4+, Maluch+

Rząd Prawa i Sprawiedliwości realnie wspiera polskie rodziny m.in. poprzez programy 500 plus, Mama 4 Plus, Maluch Plus czy Rodzinny Kapitał Opiekuńczy - wskazała w niedzielę minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg

Rząd Prawa i Sprawiedliwości realnie wspiera polskie rodziny poprzez programy m.in. 500 plus, Mama 4 Plus, Maluch Plus. Od 2015 roku wprowadzamy systemowe, powszechne programy społeczne. W tym roku wprowadzone zostały: Rodzinny Kapitał Opiekuńczy i dofinansowanie do opieki żłobkowej - przekazała w niedzielę na Twitterze minister Maląg.

Szef Rządowego Centrum Analiz, sekretarz stanu w KPRM Norbert Maliszewski poinformował w niedzielę na Twitterze, że wydatki na politykę społeczną od 2015 r. do 2023 r. wzrosną o ponad 275 proc.

Wskazał, że w 2015 r. na politykę społeczną rząd wydał ponad 31 mld zł - to jest ponad 1,7 proc. PKB. W 2023 r. na politykę społeczną zgodnie z założeniami budżetu ma pójść ponad 116 mld zł to jest ponad 3,5 proc. PKB.

Program „Rodzina 500 plus” działa od kwietnia 2016 r. Początkowo świadczenie w wysokości 500 zł miesięcznie przysługiwało na drugie i każde kolejne dziecko. Na pierwsze dziecko świadczenie było wypłacane jedynie rodzinom o najniższych dochodach. Po ponad trzech latach, od 1 lipca 2019 r., program został rozszerzony i od tego czasu świadczenie jest wypłacane również na pierwsze dziecko bez względu na dochody rodziny.

Z danych przekazanych MRiPS wynika, że od kwietnia 2016 r. do końca 2021 r. z tytułu 500 plus do rodzin trafiło 176,5 mld złotych. Od stycznia obsługę 500 plus przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Gminy kontynuowały wypłaty już przyznanych świadczeń do końca maja 2022 r. Od 1 lutego br. rodzice i opiekunowie mogli wnioskować o 500 plus na nowy okres świadczeniowy, trwający od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.

W ramach programu „Dobry Start” rodzice – bez względu na dochody – mogą otrzymać jednorazowo 300 zł np. na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów potrzebnych uczniom i pozostałego wyposażenia niezbędnego dzieciom uczącym się w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych i w innych placówkach edukacyjnych

Świadczenie przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Na dziecko niepełnosprawne, uczące się w szkole, świadczenie przysługuje do ukończenia przez nie 24. roku życia. Zgodnie z założeniami wsparcie trafi do 4,4 miliona uczniów.

Program „Maluch+” wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Beneficjenci programu mogą otrzymać dofinansowanie do tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki. „Maluch+” jest programem rocznym.

„Maluch+” jest programem rocznym. Rząd przeznaczy 1,5 mld zł rocznie, aby samorządy mogły tworzyć nowe miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Celem programu jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki.

Program „Mama 4 plus” to rodzicielskie świadczenie uzupełniające przysługujące w wysokości minimalnej emerytury. Jest wsparciem dla tych osób (przede wszystkim kobiet), które poświęciły się wychowaniu, co najmniej czworga dzieci, rezygnując z pracy zawodowej lub pracując za krótko, by uzyskać prawo do choćby minimalnej emerytury. Na program przeznaczono 1,4 mld złotych.

Rodzinny kapitał opiekuńczy to nowe świadczenie dla rodziców, które otrzymają na drugie i kolejne dziecko w rodzinie. Świadczenie przysługuje od miesiąca, w którym dziecko to kończy 12. miesiąc życia do końca miesiąca, w którym dziecko kończy 35. miesięcy. Maksymalna wysokość przysługującego kapitału to 12 tys. zł na dziecko.

PAP/mt