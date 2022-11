Westinghouse: Polska może być hubem dostaw dla elektrowni jądrowych

Polska może być regionalnym hubem w zakresie dostarczania części do elektrowni jądrowych w regionie. Chodzi m. in. o Ukrainę czy Czechy, uważa prezes Westinghouse Electric Poland Mirosław Kowalik

W Ukrainie reaktor AP 1000 też dostał akceptację rządu ukraińskiego zgodę i po zakończeniu wojny będzie realizował energetykę opartą o AP 1000. Jesteśmy w Czechach i wielu innych krajach, więc Polska dzięki tej decyzji może sobie utorować drogę, żeby być regionalnym hubem w zakresie dostarczania części inżynieryjnych i dostaw do tych elektrowni - powiedział Kowalik podczas konferencji EuroPower 2022.

Amerykański Westinghouse został wybrany w październiku przez polski rząd do realizacji projektu pierwszej elektrowni jądrowej.

Westinghouse jest obecny w Polsce od ponad roku i ma swoje biuro w Krakowie, Na jego bazie chce utworzyć centrum inżynieryjne.

Ważne jest, żeby przygotować specyfikację zakupową, bo konstrukcja AP 1000 jest prosta - modułowa. […] Ta konstrukcja umożliwia nam to, że część podmodułów może być zakupiona w Polsce i wykonywana przez polskie firmy. Część projektowa jest istotna bo trzeba zaplanować produkcję w regionie, żeby większość tych krytycznych elementów była gotowa na 2026 rok - dodał Kowalik.

Westinghouse jest gotowy wziąć udział w budowie elektrowni jądrowej także w drugiej lokalizacji w Polsce.

Zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów harmonogramem, budowa pierwszej polskiej elektrowni jądrowej rozpocznie się w 2026 r., a w 2033 r. uruchomiony zostanie pierwszy blok elektrowni jądrowej o mocy około 1-1,6 GW. Kolejne bloki będą wdrażane co 2-3 lata, a cały program jądrowy zakłada budowę bloków jądrowych o łącznej mocy zainstalowanej od ok. 6 do 9 GWe w oparciu o sprawdzone reaktory jądrowe generacji III (+).

Czytaj też: Buda: Atom będzie stanowił 30-35 proc. miksu, reszta z OZE

ISBnews/KG