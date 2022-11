Generacja Z wchodzi do gry. Konsumpcja treści przez młodych

Generacja Z wchodzi do gry. Raport na temat konsumpcji treści przez młodych. Agencja badawcza WiseRabbit zbadała skąd i w jaki sposób treści czerpią przedstawiciele najmłodszego pokolenia?

A informacje czerpią z YouTube’a, Facebooka i Instagrama, choć dużo częściej po prostu zabijają w mediach społecznościowych czas. Choć śledzą średnio 13 influencerów, potrafią zachować do nich krytyczny dystans. Interesują się grami, rozrywką, modą i sportem.

Dr hab. Jacek Wasilewski, Katedra Antropologii Mediów UW: “Szykuje się zmiana”

Rzuca się w oczy, że nie ma już wspólnej Agory, to znaczy miejsca, które byłoby miejscem dla wspólnych wiadomości i opinii. To oznacza, że każdy żyje wewnątrz swojego świata – kalejdoskopu złożonego z około 13 influencerów i koła znajomych z mediów społecznościowych. Udział telewizji i radia zwiększa się wraz z wiekiem – może dlatego, że wcześniej głównym medium jest telefon i to nim młodzi ludzie mogą rozporządzać. Ponieważ media społecznościowe mają swoje algorytmy, właściwie jest to kalejdoskop odrębnych światów, które w niektórych fragmentach odbijają się wzajemnie. Ta fragmentacja sfery „publicznej” związana jest dodatkowo z treściami wideo, które publikują influencerzy. Skupianie uwagi influencerów na sobie powoduje, że istotniejsze są w mediach relacje niż idee, które wraz z prasą i książką stają się trudniejsze w percepcji.

Z drugiej strony bezpośrednie relacje z podcasterami i blogerami powodują, że trudniej jest kontrolować przekaz. Może być on na całkiem wysokim poziomie i łatwo go znaleźć, jeśli kto już się jakimś tematem interesuje. Nazwiska wskazują, że nie ma przy tym tradycyjnych granic polskości – młodsi są bardziej uczestnikami świata, choć to raczej jest ich fragment świata. To świat skupiający się na grach, podróżach i rozrywce. Oznacza to, że większość młodych jest gdzieś indziej niż tu i teraz. Jest w świecie, w którym maja więcej sprawczości (gry) albo który jest bardziej atrakcyjny (podróże, treści rozrywkowe).

Na relacjach oparta jest więc wiarygodność - zaufanie to stały kontakt z influencerem lub ze znajomymi. Instytucje, które certyfikują prawdę stają się przeżytkiem starych mediów. Chyba, że się objawią w nowej rzeczywistości. Ale też jest inne podejście do dialogu. Nie ma już komunikacji w jedną stronę. Co dziesiąty udostępnia nie tylko rozrywkę ale i informacje z kraju i ze świata. Dlatego nauczyciele starej daty oddają klucze do umysłów młodych coachom i aktywistom, czyli albo tym, którzy dają korzyść praktyki, albo tym, którzy pokazują ważność tematu. To sygnał, że szkoła w klasycznej formie nie ma już racji bytu.

Mimo całego wysiłku przezwyciężania podziałów płciowych, widać podziały na to co męskie – technologia i sport – oraz to, co preferują kobiety. Wśród tematów, które w większym stopniu interesują kobiety, jest zarówno kultura, jak i ekologią. Generalnie można powiedzieć, że szykuje się zmiana. Bo rzeczywiście żyjemy w globalnej wiosce. Tylko tylko, że każdy zaczyna żyć w innej wsi z innymi ludźmi.

Marta Bierca z agencji badawczej WiseRabbit, autorka raportu: “Młodzi mają odwagę mówić to, co myślą”

Badanie pokazuje, do jakiego stopnia młodzi używają mediów społecznościowych do zdobywania informacji o świecie. Przy czym wyraźnie widać, że brakuje strategii sprawdzania wiarygodności źródła. Młodzi korzystają przy tym z mediów zupełnie inaczej niż poprzednie pokolenia. To już nie jest siadanie na kanapie i odpalanie dziennika w każdy wieczór. Nie, oni korzystają z mediów non stop: podczas ćwiczeń, jazdy pociągiem, w przerwie w pracy i w domu na kanapie.

To, że młodzi częściej wsłuchują się w głos bliskich i rodziców, niż rówieśników, mnie nie dziwi. Pokolenie Z ma trudność we wchodzeniu w relacje, bo świat rówieśników jest dla nich bardzo krzywdzący, jest tam dużo hejtu. Rodzina jest dla nich ostoją, bezpieczną przystanią. Natomiast bardzo ciekawe jest to, że tuż za rodziną plasują się aktywiści. Młodzi bardzo cenią takie autentyczne zaangażowanie, często podejmowane zresztą przez ich rówieśników.

Z kolei ich postawa wobec influencerów jest już niejednoznaczna, co może wynikać z faktu, że młodzi jednocześnie podziwiają ich i im zazdroszczą. Wszechobecność influencerów w mediach społecznościowych sprawia, że wydają się oni młodym ludziom bardzo namacalni i pełnią trochę rolę starszego kumpla, na którego patrzy się z lekkim podziwem.

Dlatego z jednej strony młodzi uważają, że influencerzy są próżni i nastawieni na zysk, ale z drugiej są w stanie dużo im wybaczyć i być może samemu podbudować się przez to, że śledzą takie fajne osoby. Przy czym młodzi dorośli influencerów nie tylko śledzą, ale też bardzo dużo ich udostępniają. Widać wyraźnie, że są zaangażowani, sami chcą być głosem pokolenia i inspiracją dla innych. Napędzają tą machinę, ale mają odwagę mówić to, co myślą, i doceniają tych, którzy wystawiają się na publiczną ocenę.

Alicja Wysocka-Świtała, partnerka zarządzająca Clue PR: „Więcej treści wideo i nieustanne zanurzenie w mediach społecznościowych”

Zleciliśmy badanie, aby lepiej zrozumieć, jak i jakie treści konsumują nasi odbiorcy. Jako agencja nie możemy kierować przekazu w próżnię, nie wiedząc, do kogo on trafia ani w jakiej formie najlepiej jest odbierany. Wyniki raportu potwierdzają to, co przeczuwaliśmy już wcześniej: Generacja Z konsumuje dziś zupełnie inne treści niż poprzednie pokolenia i w zupełnie inny sposób. Główne źródła wiedzy o świecie to dla nich przede wszystkim media społecznościowe, które wyparły tradycyjne media, takie jak prasa czy telewizja, nawet w wydaniu cyfrowym.

Zmienił się także sposób, w jakim Gen Z konsumuje treści. Z mediów społecznościowych korzysta na okrągło: w domu, w pracy, w komunikacji miejskiej czy nawet podczas treningu na siłowni. Zdecydowanie bardziej niż klasyczne wiadomości „z kraju i ze świata” młodych kręcą przy tym informacje dotyczące ich świata: gier, rozrywki, podróży czy mody. Z tematów ogólnych zajmuje ich psychologia czy nowe technologie. Przy czym widać, że dziewczyny followują zupełnie inne treści niż faceci – bardziej skupiają się na rozrywce i modzie, ale też np. rozwoju osobistym czy psychologii.

Widać przy tym wyraźnie, że młodzi mają problem z weryfikacją informacji, które chłoną w social mediach. Dla wielu z nich wiarygodne są po prostu te źródła, z których korzystają od dłuższego czasu albo które cieszą się dużą popularnością. Generacja Z nie ogranicza się przy tym wyłącznie do odbierania treści, ale bardzo chętnie udostępnia ja dalej – robi tak prawie trzy czwarte badanych, np. aby podzielić się tym, czym się interesują, ale również, aby zainspirować innych, dla zabawy czy „fejmu”, czyli aby pokazać, że są fajni i interesują się światem.

