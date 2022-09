Startupy w grze o mundial i inwestorów

Zgodnie z zapowiedziami ruszyła akcja „Startupy w grze” - pierwszy w Polsce program wspierający współpracę młodych spółek technologicznych z ekosystemem piłkarskim

Jest efektem umowy zawartej przez PZPN, spółkę PZPN Invest, Państwowy Instytut Badawczy NASK, oraz partnerstwa z firmą Rebels Valley, specjalizującą się w akceleracji projektów technologicznych. „Startupy w grze” pozwolą najbardziej ambitnym przedsiębiorstwom zmierzyć się z wyzwaniami świata piłki nożnej, przygotowanymi przez ekspertów i potencjalnych odbiorców.

Każda ze zgłaszających się spółek będzie mogła odnieść się do wybranego przez siebie wyzwania z listy, która zostanie opublikowana na stronie programu. Najbardziej poszukiwane będą rozwiązania firm posiadających gotowe produkty i usługi, które w krótkim czasie mogą zostać wdrożone u odbiorców.

Startupy uczestniczące w programie będą miały okazję spotkać się z przedstawicielami ekosystemu piłkarskiego w Polsce, zarówno z ramienia PZPN, jak również klubów piłkarskich i biznesowych partnerów Związku oraz mediów.

Trzy najlepsze zespoły dołączą do delegacji PZPN na mistrzostwa świata w Katarze. Poza możliwością uczestniczenia w piłkarskim święcie, dostaną one możliwość spotkania z zagranicznymi inwestorami, aktywnie finansującymi projekty z obszaru sporttech.

To pierwszy projekt realizowany przez spółkę PZPN Invest, która została powołana przez Polski Związek Piłki Nożnej w celu pozyskiwania środków finansowych na prowadzenie inwestycji w technologię i innowację. Sport i technologia idą ze sobą w parze. Największe kluby piłkarskie inwestują miliony, żeby zapewnić swoim piłkarzom i sztabom trenerskim jak najlepsze warunki do osiągania sukcesów. Do tego dochodzi komunikacja z kibicami i inne aspekty biznesowe – mówi Łukasz Wachowski, Sekretarz Generalny PZPN.

Wspólnie ze środowiskiem piłkarskim w Polsce, spółka PZPN Invest, NASK i Rebels Valley przygotowały listę potrzeb, które mogą zainteresować startupy.

Konkurs dla startupów to świetny sposób weryfikacji, ile mamy aktywnych technologicznych pomysłów piłkarskich. Od początku istnienia Komisji ds. Innowacji zgłasza się do mnie wiele firm, które chcą pracować z piłką nożną i dla piłki nożnej. Teraz będą miały okazję stanąć w szranki z najlepszymi zespołami w kraju i walczyć o nominację do czołowej dziesiątki, a potem o bilet do Kataru – opowiada Michał Żukowski, Wiceprezes PZPN Invest S.A.