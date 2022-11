Czy Facebook zmierza ku upadłości?

Mark Zucberberg ogłosił, że już od dzisiaj rozpocznie się zwalnianie wielu pracowników Meta

Zgodnie z danymi które uzyskał Wall Street Journal, łączna ilość zwolnień będzie liczona w tysiącach. Ma to być rekordowa jak dotąd w branży skala zwolnień. Z czego wynika decyzja Zuckerberga? Jak sam przyznał, z jego zbytniego optymizmu. Na ostatnim spotkaniu oznajmił, że ostatnie błędy w funkcjonowaniu firmy wynikają z tego, że spodziewał się zdecydowanie szybszego rozwoju firmy. To z kolei skłoniło go do otworzenia zbyt wielu stanowisk w pracy, które obecnie stanowią jedynie zbędny dla firmy wydatek.

Zaraz po spotkaniu, dyrektorzy zaczęli informować swoich podwładnych i odpowiednie działy o zwolnieniach oraz restrukturyzacji firmy. Obecnie, Meta zatrudnia ponad 87,000 pracowników, co oznacza, że jest jednym z największych pracodawców w branży. Planowane zwolnienia są pierwszym takim działaniem na taką skalę w 18-letniej historii firmy. Nie bez znaczenia pozostaje także fakt, że od akcje Meta straciły dużo na wartości. W 2022 roku straciły aż 70% wartości, co dla wielu analityków jest cały czas sporym zaskoczeniem.

Jednocześnie, Meta nie jest jedyną firmą, którą czekają zwolnienia oraz restrukturyzacja. Elon Musk już teraz zaczął zwolnienia na Twitterze, oznajmiając, że nawet połowa pracowników może stracić swoje posady.

W czasie pandemii wiele firm technologicznych zatrudniało tysiące osób w nadziei, że dzięki temu uda się uzyskać znaczącą przewagę nad konkurencją i zaproponować nową jakość w branży. Chociaż o upadku Facebooka trudno teraz mówić, tak projekty jak Metaverse mogą zostać wstrzymane z uwagi na ich nierentowność oraz brak jednolitej strategii na rozwój.

Jak widać po przykładzie Meta i Twittera, masowe zatrudnianie nie zawsze idzie w parze z rozwojem firmy. Jednocześnie, dla wielu amerykańskich pracowników jest to duży problem. W Stanach Zjednoczonych rynek pracy dalej pozostaje chłonny, ale gospodarka coraz bardziej zwalnia. W obliczu tego, znalezienie nowego stanowiska może okazać się wyzwaniem.

Źródło: Wall Street Journal