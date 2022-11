TVN rok temu sam alarmował o problemach kobiet z alkoholem

Niemal rok temu TVN zaprezentował w „Faktach” obszerny materiał m.in. o tym, że kobiety łatwiej i szybciej uzależniają się od napojów procentowych niż mężczyźni

Damskie zdrowie alkohol niszczy szybciej niż męskie. Kobieta o takiej samej masie ciała i tym samym wzroście, przy tej samej ilości wypitego alkoholu przyswaja o 40 procent więcej go, czyli truje się o 40 procent bardziej - czy to wypowiedź prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego?

Nie, to fragment materiału stacji TVN24 z 27 listopada 2021 r.! Stacja zwracała wówczas uwagę, że kobiety łatwiej i szybciej uzależniają się od alkoholu.

Ta sama stacja w ostatnich dniach szczególnie ostro atakuje lidera partii rządzącej.

Jeżeli na przykład utrzyma się taki stan, że do 25 roku życia dziewczęta, młode kobiety, piją tyle samo co ich rówieśnicy, to dzieci nie będzie. Pamiętajcie, że mężczyzna żeby popaść w alkoholizm to musi pić nadmiernie przeciętnie przez 20 lat. Jeden krócej, drugi dłużej, bo to zależy od cech osobniczych, a kobieta tylko dwa — powiedział Jarosław Kaczyński podczas spotkania z mieszkańcami Ełku.