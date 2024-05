Szef NATO zachowuje kamienny spokój

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg powiedział włoskiemu dziennikowi „La Repubblica”, że obecnie nie ma ryzyka jakiegokolwiek ataku Rosji na jedno z państw członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dodał, że rosyjska retoryka nuklearna jest „nieodpowiedzialna”.

W rozmowie opublikowanej w czwartek Stoltenberg, który dzień wcześniej spotkał się w Rzymie z premier Włoch Giorgią Meloni, oświadczył:

„Nie widzimy żadnego nadciągającego ryzyka jakiegokolwiek ataku militarnego przeciwko jakiemuś członkowi NATO”.

Odnotował, że wojska rosyjskie na Ukrainie robią postępy w terenie, a do tego - jak dodał - nie można dopuścić. Zapewnił przy tym, że NATO nie planuje bezpośredniej interwencji na Ukrainie. „Mamy dwa zadania: pomóc Ukrainie i nie dopuścić do tego, by wojna rozszerzyła się” poza ten kraj - wyjaśnił.

Rosyjski szantaż atomowy jest nieodpowiedzialny

Stoltenberg zaznaczył: „Prawdą jest to, że rosyjska retoryka nuklearna jest nieodpowiedzialna. Monitorujemy sytuację, ale nie widzieliśmy żadnej zmiany w ich postawie z tego punktu widzenia. Moskwa wie, że wojny nuklearnej nie można wygrać”.

Zdaniem szefa Sojuszu Północnoatlantyckiego decyzja Władimira Putina, który nakazał rosyjskim siłom zbrojnym przeprowadzenie ćwiczeń bojowych z taktyczną bronią jądrową to „ryzykowne i groźne wyzwanie”.

“Rosja stosuje ten rodzaj retoryki od samego początku. Prezydent Putin wygłosił przemówienie, w którym nawiązał także do potencjalnego użycia broni nuklearnej. To nieodpowiedzialne zachowanie” - dodał Stoltenberg.

