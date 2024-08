Blamaż Putina! Rosja traci kontrolę nad wielkim obszarem

Do tej pory w okolicach Kurska w Rosji siły Ukrainy wzięły do niewoli 594 rosyjskich żołnierzy, a ukraińskie zasoby dla wymiany jeńców znacznie się zwiększyły - przekazał we wtorek naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy generał Ołeksandr Syrski.

Wróg próbuje stawiać opór ukraińskim żołnierzom, „ściągając oddziały z innych kierunków, tym samym osłabiając (tamte pozycje)” - przekazał Syrski, występując online na forum „Ukraina 2024. Niepodległość” w Kijowie.

Tysiąc kilometrów kwadratowych terytorium!

Naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy generał Ołeksandr Syrski oświadczył we wtorek, że podległe mu wojska kontrolują 1294 kilometry kwadratowe terytorium obwodu kurskiego na południowym-zachodzie Rosji. Jest tam 100 miejscowości.

„Na dzień dzisiejszy nadal posuwamy się naprzód, zadając rosyjskim wojskom wymierne straty w ludziach i sprzęcie. Na dzień dzisiejszy przejęliśmy kontrolę nad 1294 kilometrami kwadratowymi terytorium. 100 miejscowości znajduje się na tym terytorium” - zaznaczył generał, występując online na forum „Ukraina 2024. Niepodległość” w Kijowie.

