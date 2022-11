Gen. Milley: Rosja leży na plecach, ale szanse na wypchnięcie jej z Ukrainy nie są wysokie

Rosja leży na plecach, a jej wojsko okropnie cierpi - powiedział w środę najwyższy rangą amerykański wojskowy gen. Mark Milley. Dodał jednocześnie, że szanse na całkowite militarne wypchnięcie rosyjskich wojsk z terytorium Ukrainy w bliskiej przyszłości nie są wysokie.

Milley odniósł się w ten sposób do pytania o swoją wcześniejszą ocenę mówiącą, że zima może stanowić okazję do rozwiązań dyplomatycznych wojny. Jak zaznaczył, mimo wielkich sukcesów ukraińskich ofensyw wokół Charkowa i Chersonia, Ukraina będzie miała znaczne trudności, by całkowicie wypchnąć Rosjan ze swojego terytorium.

Wojskowe zadanie fizycznego wykopania Rosjan z Ukrainy jest bardzo trudnym zadaniem. I nie wydarzy się w ciągu następnych kilku tygodni, chyba że armia rosyjska kompletnie się zapadnie. A szanse na to nie są wysokie – podkreślił gen. Mark Milley.

Jednocześnie powiedział, że chce, by Ukraińcy nadal wywierali militarną presję na Rosję, by dodatkowo wzmocnić swoją pozycję.

Chcesz negocjować z pozycji siły. Rosja w tej chwili leży na plecach. Rosyjskie wojsko okropnie cierpi, dowództwo cierpi naprawdę mocno, ponieśli duże straty, zabitych i rannych (…) Więc chcesz negocjować w czasie, kiedy ty masz siłę, a twój przeciwnik jest słaby i może wtedy dojdzie do politycznego rozwiązania. Mówię tylko, że jest taka możliwość - wyjaśniał generał.

