Wodór jako idealne paliwo? Niekoniecznie!

W pogoni za osiągnięciem neutralności klimatycznej, wiele państw sięga po wodór. Pojawiają się jednak obawy, że może to…spowolnić transformację energetyczną!

Wodór jako paliwo ma szereg zalet. Jego najważniejszym jest oczywiście to, że przy wykorzystaniu OZE, jest o wiele bardziej ekologiczny dla środowiska niż gaz czy ropa. Jednocześnie zapewnia dalszy i mniej podatny na warunki atmosferyczne zasięg w porównaniu do samochodów elektrycznych.

Jak szacuje Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA), w przeciągu paru dekad zapotrzebowanie na wodór w państwach G7 wzrośnie aż 4-7 razy. Uznaje się również, że odegra on kluczową rolę w celu osiągnięcia założeń porozumienia paryskiego.

Produkcja wodoru sama w sobie nie przysparza bardzo dużych problemów. Już teraz powstają olbrzymie projekty (m.in. w Kazachstanie we współpracy z UE), które w przyszłości będą produkować znaczące ilości wodoru przy bardzo niskich emisjach CO2.

To, co jest problemem, to jego transport oraz magazynowanie. Jak wskazał rzecznik Hydrogen Europe, nawiązując do wypowiedzi dyrektor generalnego Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej: (…)uruchomienie infrastruktury na skalę przemysłową i produkcja energii wymagają dużych inwestycji oraz prawdą jest, że produkcja, przechowywanie i transport wodoru wymagają energii.

Zanim zatem dojdzie do wykorzystania „zielonego paliwa”, najpierw dojdzie do emisji olbrzymich ilości CO2 z uwagi na konieczność rozbudowy infrastruktury. Nie tylko produkcyjnej, ale też i transportowej. Może więc to doprowadzić do ironicznej sytuacji, że w pogoni za osiągnięciem neutralności klimatycznej, nastąpi znaczący wzrost emisji CO2. Tak długi, jak długo będą trwać nad „wodorową instrastrukturą.”

Wodór jako paliwo mimo wszystko wydaje się być najbardziej uniwersalną, ekologiczną alternatywą. Samochody elektryczne stają się coraz bardziej popularne, ale transport na dalekie odległości przy użyciu silników elektrycznych bywa zawodny. Wodór tymczasem mógłby być tankowany podobnie jak klasyczne samochody spalinowe.

Zielony wodór jest kluczem do dekarbonizacji naszych gospodarek, zwłaszcza w sektorach trudnych do elektryfikacji, takich jak produkcja stali, przemysł chemiczny, transport morski i lotnictwo – oznajmił Olaf Scholz, kanclerz Niemiec.

Wypowiedź ta wskazuje na istotne sektory gospodarcze, które bez znacznych nakładów energii oraz paliw nie mogą się obyć. Nim energia elektryczna będzie produkowana i magazynowana tak efektywnie, by można ją było wykorzystać na kontenerowcach czy samolotach, potrzebne jest stałe, stabilne i ekologiczne paliwo. Którym na dzień dzisiejszy jest wodór. Trudno jednak nazwać go idealnym rozwiązaniem.

Źródło: CNBC