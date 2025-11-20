Czy marka Link4 pozostanie na rynku ubezpieczeń?

Decyzje w sprawie przyszłości Link4 mają zapaść do końca tego roku - poinformował w czwartek na konferencji prasowej p.o. prezesa PZU Bogdan Benczak. Link4 należy Grupy PZU.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, co Link4 zrobił w ostatnim roku. Znacząco poprawił swoje wyniki. Pracujemy nad koncepcją multibrandu i jak Link4 wprowadzić w tą koncepcję. (…) Z uwagi na pewne projekty strategiczne, które prowadzimy, mam nadzieję, że do końca tego roku będziemy mieli jasną i klarowną sytuację, co będzie z Link4 - powiedział szef PZU. - Pracujemy nad tym, jak umiejscowić Link4 w grupie - dodał.

Benczak zapowiedział też, że PZU planuje wprowadzenie nowego systemu likwidacji szkód, który jego zdaniem będzie najlepszy na rynku.

Jeśli chodzi o kwestię związaną z nowym systemem likwidacji szkód, jest to kompleksowy, transformacyjny projekt. W tej chwili jesteśmy w fazie analizy i wyboru potencjalnego dostawcy. Mam nadzieję, że ta faza zakończy się do połowy przyszłego roku, a następnie wdrożenie, które zakładamy, będzie trwało w obu spółkach, myślę, że około dwóch, dwóch i pół roku - powiedział Benczak.

Link4 rozpoczął działalność w Polsce w 2003 roku. Była to pierwsza firma w Polsce, która wprowadziła model sprzedaży ubezpieczeń typu direct, czyli bezpośrednio przez telefon lub internet, bez pośrednictwa tradycyjnych agentów. Od 2014 roku Link4 wchodzi w skład Grupy PZU.

Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń jest największą instytucją finansową w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka od 2010 r. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Skonsolidowane aktywa Grupy PZU wynoszą 482 mld zł. Grupa oferuje produkty i usługi klientom indywidualnym, małym i średnim firmom oraz dużym podmiotom gospodarczym; ma ok. 22 mln klientów w pięciu krajach. Skarb Państwa w PZU ma ok. 34,2 proc. akcji.

