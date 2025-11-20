Stabilna pogoda działała na korzyść giganta ubezpieczeń

Zysk netto Grupy PZU przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej za trzy kwartały tego roku wzrósł o 42,7 proc. do 5 mld 225 mln zł wobec 3 mld 661 mln zł w analogicznym okresie 2024 roku - poinformowała spółka w raporcie kwartalnym.

PZU poinformowała, że w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2025 r. Grupa PZU osiągnęła na wszystkich rynkach przychody brutto z ubezpieczeń w wysokości 23,1 mld zł - wyższe o 5,9 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

W samym trzecim kwartale br. przychody Grupy z ubezpieczeń wyniosły 7,9 mld zł (wzrost o 4,8 proc. rok do roku). Od stycznia do września Grupa PZU wypłaciła klientom ponad 12,5 mld zł odszkodowań i świadczeń ubezpieczeniowych netto - podano.

„Ze względu na mniejszą liczbę masowych szkód pogodowych, był to – z uwagi na inflację - poziom podobny jak w tym samym okresie ub.r. (spadek o ok. 0,8 proc. r/r)” - dodano.

Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń jest największą instytucją finansową w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Na czele Grupy stoi PZU - spółka od 2010 r. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W skład Grupy wchodzą m.in.: PZU Życie SA, Link4 TU SA, TUW PZUW, Alior Bank SA, Bank Pekao SA. Grupa zarządza ok. 300 mld zł aktywów i świadczy usługi dla ok. 22 mln klientów w pięciu krajach. Skarb Państwa w PZU ma ok. 34,2 proc. akcji.

PAP, sek

