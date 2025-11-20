Miś AI (nie) dla każdego

Czy potrzebne będzie nowe prawo, regulujące zasady wykorzystania sztucznej inteligencji w … zabawkach? To nie żart ale realna możliwość po tym, gdy okazało się, że miś z AI o sympatycznym imieniu Kumma może opowiadać dzieciom m.in. o seksie, nożach i zapałkach.

Singapurski producent zabawki, reklamowanej jako „idealny przyjaciel zarówno dzieci, jak i dorosłych”, musiał wycofać ją ze sprzedaży. Firma FoloToy teraz prowadzi audyt, by uniknąć problemów w przyszłości. O całej sprawie informują amerykańskie media, gdyż to eksperci z PIRG Education Fund z USA zgłosili zastrzeżenia co do tematów, na jakie „wypowiada się” miś. W swoim raporcie podali kilka zaskakujących przykładów, m.in. okazało się że miś szybko rozwija „pojedynczy temat seksualny” i od razu dodawał pikantne szczegóły i podawał opis pozycji seksualnych. Portal CNN cytuje nawet fragmenty raportu, w którym eksperci piszą wręcz: „zaskoczyło nas, że zabawka była tak chętna do długich rozmów na te tematy i ciągle przedstawiała nowe, wyraźne koncepcje”. Podawała także informacje o tym, gdzie zwykle w domu przechowywane są noże i jak zapalić zapałkę.

Formalnie problem polega na tym, że miś, który korzysta z chatbota GPT-40 firmy OpenAI, nie miał odpowiednich zabezpieczeń chroniących dzieci przed niewłaściwymi treściami. Ale przykład zabawki firmy FoloToy pokazuje, że problem może pojawić się także w przypadku innych zabawek z AI, które – co łatwo przewidzieć – będą szybko zdobywać rynek. Wobec takiej perspektywy rozwiązania systemowe, zapobiegające zagrożeniom wobec dzieci, mogą być pilną koniecznością nie tylko w USA.

Agnieszka Łakoma

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Różnica.Tyle zarabiają Polacy w kolejnych województwach

Mocne strony własnej waluty

Demolka! Od 1 lutego skokowy wzrost opłat na drogach

»»Konferencja prezesa NBP prof. Adam Glapińskiego o prognozach dla polskiej gospodarki – oglądaj w telewizji wPolsce24