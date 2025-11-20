Rafał Trzaskowski zarobi o 5000 zł więcej

Na czwartkowej sesji radni podwyższyli o 5 tys. zł pensję prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Włodarz stolicy będzie teraz zarabiał ponad 23 tys. zł brutto. Do tej pory Trzaskowski, jako prezydent Warszawy zarabiał wraz z dodatkami 18 293 zł brutto. Kwota ta nie zmieniała się od początku urzędowania.

Na czwartkowej sesji radni zwiększyli tę kwotę do maksymalnie możliwej. Za głosowało 34 radnych, sześciu wstrzymało się od głosu, a 13 było przeciw.

Ostra debata radnych: czy nieobecny notorycznie prezydent zasługuje na podwyżkę?

Projekt uchwały w sprawie podwyżki przedstawił szef klubu radnych KO Jarosław Szostakowski. - Warszawa jest największym samorządem w Polsce, a jednocześnie ma najgorzej wynagradzanego prezydenta spośród wszystkich miast wojewódzkich - podkreślił.

Przypomniał, że to sam Trzaskowski wnosił o ustalenie wynagrodzenia w wysokości 80 procent maksymalnej stawki. Powodem, jak wyjaśnił, była zła sytuacja finansowa miasta, która teraz uległa poprawie, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zwiększyć włodarzowi miasta pensję.

Przeciw był szef klubu radnych PiS Dariusz Figura, który podkreślił, że wysokość wynagrodzenia prezydenta miasta warto przedyskutować z samym zainteresowanym, a nie wprowadzać projekt ad hoc. - Chcielibyśmy się dowiedzieć, czy prezydent wreszcie zajmie się Warszawą, będzie bywał na sesjach rady i efektywnie zarządzał miastem. Bo wynagrodzenie powinno być powiązane z efektami pracy - powiedział.

Radna Lewicy Martyna Jałoszyńska zaznaczyła, że fakt nieobecności prezydenta na sesjach powoduje, że radni nie mają możliwości bezpośrednio porozmawiać o problemach, z jakimi borykają się warszawiacy. - A później prosi się nas o to, żebyśmy zagłosowali za podwyższeniem mu pensji - dodała. Zwróciła też uwagę, że w budżecie nie ma pieniędzy na podwyżki dla pracowników miejskich jednostek, a jednocześnie znajdują się na podwyżkę dla prezydenta.

Co się składa na wynagrodzenie prezydenta stolicy?

Wynagrodzenie prezydenta składa się z pensji zasadniczej i dodatków: funkcyjnego, specjalnego i stażowego. Po zmianie wynagrodzenie zasadnicze Rafała Trzaskowskiego będzie wynosić 11 680 zł, a dodatek funkcyjny 4 507 zł. To zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych maksymalne możliwe stawki.

Dodatkowo Trzaskowskiemu przysługuje dodatek specjalny w wysokości 30 procent sumy jego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, czyli 4 856,1 zł.

Ostatnim składnikiem wynagrodzenia prezydenta stolicy jest dodatek stażowy w wysokości 20 procent wynagrodzenia zasadniczego, czyli 2 336 zł.

Razem daje to wynagrodzenie w wysokości 23 379,1 zł. Wynagrodzenie w takiej wysokości prezydent otrzyma z wyrównaniem od lipca.

Zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych maksymalne wynagrodzenie prezydenta stolicy nie może przekroczyć 11,2-krotności określanej w ustawie budżetowej kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. W 2025 roku wynosi ona 1 878,89 zł, co oznacza, że maksymalne wynagrodzenie prezydenta nie może być wyższe niż 21 043,57 zł. Do tej kwoty nie wlicza się dodatku stażowego. Wynagrodzenie prezydenta Warszawy bez dodatku stażowego to 21 043,1 zł.

