Zainwestują 620 mln zł! Będzie 30 proc. więcej ciastek

Mondelēz International zainwestuje 620 mln złotych w płońską fabrykę ciastek, gdzie od prawie pięciu dekad powstają kultowe w Polsce Delicje Szampańskie. Dzisiaj fabryka produkuje także inne marki słodkich wypieków m.in. ciastka Milka czy Lubisie. Dzięki inwestycji, zakład w Płońsku stanie się największą fabryką Mondelez w naszym kraju, zwiększając przy tym zatrudnienie o 180 osób. Dodatkowo, modernizacja zwiększy możliwości produkcyjne o 30 proc. Zakończenie prac przewidziane jest na 2026 rok.

Działalność fabryki w Płońsku rozpoczęła się w 1976 roku na trzech liniach produkcyjnych. Obecnie zakład zatrudnia około 700 pracowników i jest strategiczną fabryką ciastek dla Mondelēz w Europie. Odpowiada między innymi za 60 proc. europejskiej produkcji marki Barni, znanej w Polsce jako Lubisie. To właśnie z myślą o niej powstanie nowa linia produkcyjna. Dodatkowo, producent zaplanował także uruchomienie drugiej linii dla ciastek Milka, budowę magazynu surowców oraz nowoczesnej infrastruktury, która zwiększy komfort zatrudnionych osób. Inwestycja podniesie efektywność zakładu o 30 proc., a także wzmocni standardy bezpieczeństwa produkcji.

Siedem fabryk i centrum B+R

Dzięki strategicznemu położeniu, Polska odgrywa dziś kluczową rolę w łańcuchu dostaw Mondelēz International, a płońska inwestycja jest wyrazem ambicji do bycia liderem na rynku przekąsek. Dzięki niej otwierają się nowe perspektywy dla lokalnej społeczności, a także do dalszego rozwoju gospodarczego regionu – powiedział Adam Kamiński, dyrektor fabryk ciastek w Polsce.

W Polsce znajduje się dziś siedem fabryk globalnego lidera przekąsek oraz nowoczesne Centrum Badawczo-Rozwojowe w Bielanach Wrocławskich z własną linią produkcyjną. Inwestycja w Płońsku jest częścią długoterminowej strategii firmy. Po jej zakończeniu, fabryka w Płońsku będzie największym zakładem Mondelez w Polsce i jednym z najważniejszych i największych centrów produkcyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Materiały prasowe, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Różnica.Tyle zarabiają Polacy w kolejnych województwach

Mocne strony własnej waluty

Demolka! Od 1 lutego skokowy wzrost opłat na drogach

»»Konferencja prezesa NBP prof. Adam Glapińskiego o prognozach dla polskiej gospodarki – oglądaj w telewizji wPolsce24