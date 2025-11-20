Efekt Tuska: każdy Polak zadłużony na 50 674 zł!

Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec października 2025 r. wyniosło 1 bln 894,1 mld zł – wynika z szacunkowych danych Ministerstwa Finansów. Według resortu finansów dług zagraniczny stanowi 20,1 proc. całego długu Skarbu Państwa.

„Według wstępnych szacunkowych danych, zadłużenie SP na koniec października 2025 r. wyniosło ok. 1 bln 894,1 mld zł, co oznaczało wzrost o 25,5 mld zł (+1,4 proc.) m/m” – poinformowało w czwartek Ministerstwo Finansów.

Zgodnie z danymi resortu finansów dług krajowy na koniec października miał wartość 1 bln 513,4 mld zł, a dług zagraniczny wyniósł ok. 380,7 mld zł, co stanowi 20,1 proc. całego długu Skarbu Państwa.

Liczba mieszkańców Polski w 2025 r. według ostatnich danych GUS wynosi 37 mln 376 tys. co oznacza, że na głowę każdego żyjącego Polaka przypada dziś 50 tys. 674 zł zadłużenia skarbu państwa.

