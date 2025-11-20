Od soboty znika ważna usługa kolejowa

PKP Intercity zawiesi możliwość nadawania przesyłek konduktorskich w pociągach od soboty 22 listopada - poinformowało w czwartek PAP biuro prasowe spółki. Powodem takiej decyzji jest wprowadzenie trzeciego stopnia alarmowego CHARLIE.

„W związku z decyzją Premiera Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2025 r., dotyczącej wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CHARLIE, usługa przewozu przesyłek konduktorskich zostaje zawieszona od soboty 22 listopada do odwołania” - przekazało biuro prasowe spółki.

Decyzja o wprowadzeniu wyższego stopnia alarmowego zapadła po tym, jak dwóch Ukraińców współpracujących z rosyjskimi służbami w sobotę wysadziło fragment toru na trasie kolejowej Warszawa – Dorohusk w miejscowości Mika na Mazowszu (pow. garwoliński). W innym miejscu, w niedzielę, niedaleko stacji kolejowej Gołąb na Lubelszczyźnie (pow. puławski) pociąg z 475 pasażerami musiał nagle hamować z powodu uszkodzenia około 60 metrów trakcji energetycznej.

Spółka wyjaśniła, że wprowadzenie stopnia CHARLIE wynika z konieczności zapewnienia podwyższonego poziomu bezpieczeństwa w następstwie aktów dywersji wymierzonych w infrastrukturę kolejową. Dodała, że w związku z tym podmioty funkcjonujące w obszarze infrastruktury krytycznej mają obowiązek wdrożenia działań minimalizujących ryzyko „wystąpienia zagrożeń o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym”.

Czego nie dotyczy wyłączenie?

PKP Intercity podkreśliło jednocześnie, że zawieszenie nie dotyczy usług realizowanych na podstawie umów na przewóz przesyłek zawierających leki ratujące życie, preparaty krwiopochodne, a także materiały biologiczne.

Wprowadzony od 19 listopada stopień alarmowy CHARLIE ma obowiązywać do 28 lutego 2026 r., do godz. 23.59.

PAP, sek

