Jak bezpiecznie kupować w internecie? Oto poradnik CERT Polska

Pandemia, a także digitalizacja społeczeństwa w Polsce to główne czynniki popularyzacji e-commerce. Polacy coraz chętniej wybierają zakupy w internecie, a skoro przenieśli się tam konsumenci, w ślad za nimi ruszyli także cyberoszuści

Dane zebrane przez CERT Polska pokazują, że już w 2021 roku ponad 5-krotnie, w porównaniu do poprzedniego roku, wzrosła liczba incydentów cyberbezpieczeństwa związanych z oszustwami na najpopularniejszych polskich portalach zakupowych. W 2022 roku liczba realnych incydentów tego typu była już (w porównaniu do 2020 roku) niemal 7-krotnie wyższa.

Black Friday oraz okres przedświąteczny to czas wzmożonej aktywności cyberoszustów, dlatego CERT Polska przygotował kampanię edukacyjną dotyczącą zakupów w sieci. Start kampanii jest połączony z premierą nowej edycji poradnika na temat bezpieczeństwa zakupów online.

Przed końcem 2022 r. nie trzeba już nikogo przekonywać, że internet stał się dla wielu z nas podstawowym sposobem dokonywania zakupów. Regularny wzrost tego trendu obserwowaliśmy od lat, wraz z postępującą digitalizacją, ale o aktualnym poziomie dominacji e-commerce w sposób szczególny zadecydowały dwa czynniki. W 2020 r. w czasie pandemii COVID-19 Polacy, ze względów bezpieczeństwa, masowo przestawili się na kupowanie online. Drugi istotny czynnik to poziom inflacji, a co za tym idzie – większa potrzeba porównywania cen i kupowania możliwie najtaniej. Niestety, widząc nowy trend u klientów ich śladem podążyli cyberprzestępcy, postanawiając przenieść znaczną część swojej aktywności właśnie do sieci.

Jak pokazują statystyki zagrożeń rejestrowanych przez zespół CERT Polska, działający w strukturach Państwowego Instytutu Badawczego NASK, już w 2021 roku ponad 5-krotnie (w stosunku do poprzedniego roku) wzrosła liczba incydentów cyberbezpieczeństwa związanych z oszustwami na najpopularniejszych polskich portalach zakupowych, takich jak Allegro, OLX czy Vinted. W 2022 roku liczba realnych incydentów tego typu była już (w porównaniu do 2020 roku) niemal 7-krotnie wyższa. Od 2019 roku lawinowo rośnie także fala przestępstw polegających na tworzeniu fałszywych sklepów internetowych, wyłudzających dane dostępowe do kont bankowych ich klientów. W 2020 roku (w porównaniu do roku 2018) ich liczba wzrosła aż o 1256 punktów procentowych, ale nawet porównanie roku 2022 z ubiegłym nadal wykazuje zwiększenie liczby portali podszywających się pod sklepy online o 34 p.p. - czytamy na stronie cert.pl.

Przywołane dane świadczą o tym, jak poważne jest to zagrożenie i jak pilne są działania w tym obszarze. Dlatego zespół CERT Polska, obserwując aktywność przestępców w sektorze e-commerce, przygotował zbiór rekomendacji dotyczących zakupów w sieci. Działaniom edukacyjnym towarzyszy także premiera nowej edycji poradnika na temat bezpiecznych zakupów online: „Jak bezpiecznie kupować w internecie. Poradnik CERT Polska 2022/2023”.

Cieszę się, że zespół CERT Polska tak skutecznie wypełnia zadania, jakie stawia przed nim nie tylko ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, ale i wieloletnia tradycja działań realizowanych przez pierwszy zespół CERT, jaki powstał Polsce – komentuje Krzysztof Silicki, Dyrektor ds. Cyberbezpieczeństwa i Innowacji w NASK. – Poprawa cyberbezpieczeństwa osób, które dokonują zakupów online, to także jedno z tych zadań, więc projekty edukacyjne, takie jak ta nowa edycja poradnika związanego z bezpieczeństwem zakupów online, mają szczególne znaczenie.

Nowa publikacja zawiera nie tylko najnowsze informacje o incydentach z obszaru e-commerce zebrane przez zespół CERT Polska, ale przede wszystkim zestaw praktycznych wskazówek wyjaśniających, jak nie dać się oszukać.

Poradnik można pobrać ze strony: https://cert.pl/publikacje/

cert.pl