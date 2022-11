Ile Polacy płacą za kredyt hipoteczny? Najwięcej w Europie!

Podnoszenie stóp procentowych wyjątkowo dramatycznie wpłynęło na wysokość rat spłacanych przez kredytobiorców, którzy wzięli kredyty na zakup mieszkania. Muszą płacić blisko dwukrotnie więcej niż w chwili kiedy z niego skorzystali. Teraz najwięcej w krajach UE.

Rząd aby im ulżyć wprowadził tzw. wakacje kredytowe. Trwają też prace nad wprowadzeniem nowego wskaźnika zastępującego WIBOR. W Polsce oprocentowanie kredytów mieszkaniowych jest już najwyższe spośród wszystkich krajów UE.

Według informacji podanej przez Europejski Bank Centralny (EBC), w wrześniu tego roku średnie oprocentowanie nowych kredytów mieszkaniowych tak wyglądało w poszczególnych krajach:

Polska 9,07 proc. (PLN)

Finlandia 3,01 proc. (EUR)

Estonia 3,63 proc. (EUR)

Łotwa 3,90 proc. (EUR)

Litwa 3,54 proc. (EUR)

Szwecja b.d.

Dania b.d.

Irlandia 2,58 proc. (EUR)

Luksemburg 2.02 proc. (EUR)

Portugalia 2,31 proc. (EUR)

Hiszpania 2,22 proc. (EUR)

Francja 1,70 proc. (EUR)

Belgia 2,61 proc. (EUR)

Holandia 2,91 proc. (EUR)

Niemcy 3,06 proc. (EUR)

Czechy 6, 12 proc. (CZK)

Słowacja 2,87 proc. (EUR)

Austria 2,24 proc. (EUR)

Węgry 8,88 proc. (HUF)

Słowenia 2,75 proc. (EUR)

Chorwacja 3,02 proc. (EUR)

Włochy 2,26 proc. (EUR)

Rumunia 5,80 proc. (RON)

Bułgaria 2,41 proc. (BGN)

Grecja 3,37 proc. (EUR)

Cypr 2,92 proc. (EUR)

Malta 1,98 proc. (EUR)

(b.d. - brak danych) Źródło: EBC

Pierwotne zapowiedzi, że od 1 stycznia 2023 rynek przejdzie na nowy wskaźnik zastępujący WIBOR, nie mogą być zmaterializowane - stwierdził 3 listopada podczas posiedzenia sejmowej Komisji Finansów Publicznych członek zarządu NBP Paweł Szałamacha. Podkreślił, że NBP będzie dbać o to, by wprowadzenie nowego wskaźnika nastąpiło w spokojny, „nieszokowy” sposób.

Działająca przy Komisji Nadzoru Finansowego grupa robocza wskazała indeks WIRON jako zamiennik obecnie stosowanego przez banki indeksu WIBOR. Według „Mapy Drogowej” reformy wskaźników referencyjnych, od grudnia 2022 r. uczestnicy rynku będą mogli stosować indeks WIRON w nowych instrumentach finansowych. Od 2023 r. banki będą mogły wprowadzać do oferty kredyty stosujące indeks WIRON równolegle z dotychczas oferowanymi kredytami WIBOR. Powszechne stosowanie nowego wskaźnika ma nastąpić w 2025 r.

Podczas posiedzenia sejmowej Komisji Finansów Publicznych członek zarządu NBP Paweł Szałamacha podkreślił, że celem NBP jest zadbanie o to, by migracja do nowego wskaźnika następowała w uporządkowany, spokojny sposób.

To zabiera szereg miesięcy. Podobne procesy w rozwiniętych gospodarkach trwały 2-3 lata. W związku z tym te pierwotne zapowiedzi, że już od 1 stycznia (2023 r., PAP) rynek przejdzie na nowy wskaźnik nie mogą być zmaterializowane - stwierdził Paweł Szałamacha.

Z kolei 17 listopada „DGP” poinformował, że Sąd Okręgowy w Katowicach w postępowaniu zabezpieczającym, a więc przed złożeniem pozwu, przychylił się do wniosku konsumenta, aby na czas trwania postępowania oprocentowanie skarżonego kredytu składało się wyłącznie z marży banku, a nie z marży powiększonej o wskaźnik WIBOR. W rezultacie rata kredytu konsumenta spadła z 6,7 tys. zł do 1,7 tys. zł.

Choć uwzględnienie zabezpieczenia wymaga jedynie uprawdopodobnienia roszczenia, nie zmienia to tego, że mamy do czynienia zapewne z pierwszym tego typu postanowieniem dotyczącym WIBOR - poinformował „DGP”.

Gazeta wskazała także, że sąd odstąpił od sporządzenia uzasadnienia, powołując się na art. 357 par. 6 kodeksu postępowania cywilnego, co oznacza, że w całości uwzględnił zawarty w piśmie procesowym wniosek strony i podzielił argumenty przytoczone na jego poparcie.

Tego samego dnia do sprawy odniósł się Związek Banków Polskich (ZBP).

Sąd Okręgowy w Katowicach nie wydał wyroku w sprawie usunięcia wskaźnika WIBOR z umowy kredytu, tylko postanowienie o zabezpieczeniu. Nie ma żadnego wyroku, który odnosiłby się do problematyki wskaźnika WIBOR – stwierdził wiceprezes ZBP Tadeusza Białek.

