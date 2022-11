Obajtek: polska energetyka musi się zmienić

Transformacja energetyczna to długotrwały proces, który musi się odbywać w sposób ewolucyjny. Inwestujemy nie tylko w przemysł petrochemiczny, lecz także w fotowoltaikę. Planujemy ponadto dalszy dynamiczny rozwój morskiej energetyki wiatrowej - podkreślił w wywiadzie dla „GPC” prezes zarządu PKN Orlen Daniel Obajtek

Obajtek pytany był w wywiadzie o to, czy możemy już przechodzić na paliwa alternatywne.

Transformacja energetyczna? Tak, ale musi to być ewolucja, a nie rewolucja. Polska gospodarka jest częścią większego europejskiego systemu gospodarczego, więc nie da się od pewnych trendów odejść - powiedział prezes PKN Orlen.

Zwrócił uwagę, że gospodarki europejskie są coraz bardziej przygotowywane na transformację, „ale łatwiej jest dokonać zmian w zakresie produkcji energii elektrycznej, niż zmienić paliwa używane w transporcie”.

Dziś chcemy mieć jak najwięcej energii elektrycznej z czystych źródeł. Dlatego takie właśnie inwestycje podejmujemy. Planujemy rozwój morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku, inwestujemy w farmy na lądzie, fotowoltaikę, niskoemisyjne elektrownie gazowe, zakładamy budowę SMR-ów (małych reaktorów jądrowych) i MMR-ów (modułowych reaktorów jądrowych). To wszystko jest racjonalne z biznesowego punktu widzenia - powiedział Obajtek.

Natomiast - jak dodał - „jeśli chodzi o paliwa, to zgodnie z naszą deklaracją osiągnięcia zerowych emisji netto do 2050 roku docelowo chcemy, by były czyste i ekologiczne”.

To wymaga zastosowania technologii, które już są, ale często są jeszcze kosztowne. I tak na przykład produkujemy wodór z racji tego, że wykorzystujemy go m.in. do przemysłu petrochemicznego - powiedział prezes PKN Orlen.

Obajtek podkreślił w wywiadzie, że Orlen od lat jest koncernem multienergetycznym, „bo przecież dostarcza paliwa i produkuje energię elektryczną nie tylko dla potrzeb własnych, lecz także zewnętrznych”. „Działaliśmy jak koncern multienergetyczny przez wiele lat tyle, że w mniejszej skali” - podkreślił.

Na uwagę, że przed Orlenem kolejne inwestycje w zupełnie nowe źródła energii, m.in. tak zwany mały atom, Obajtek powiedział: „Tak, inwestujemy w OZE. Ale potrzebujemy też źródeł bilansujących system energetyczny. Dziś to jeszcze jest gaz ziemny i jednostki tego typu są potrzebne, ale konieczne są też lokalne SMR-y, które będą docelowo doskonałym stabilizatorem systemu. SMR-y mogą być też dobrym źródłem ciepła technologicznego dla naszych zakładów chemicznych. Rozwijamy się, wzmacniamy, zapewniając Polsce bezpieczeństwo energetyczne” - zapewnił prezes PKN Orlen.

PAP/KG