Przetworzone posiłki nie zawsze są gorsze

Najczęściej słyszymy od ekspertów żywienia, że żywność przetworzona w zakładach przemysłowych jest gorszej jakości. I po części jest to prawda, ponieważ takie produkty musiały przejść całą gamę różnych procesów, aby finalnie, po zapakowaniu i trafić do sklepów. Są jednak i takie rzeczy, które zyskują na zdrowotności i mają dzięki przetworzeniu więcej składników odżywczych.

Ogórki kiszone są zdrowsze

Świeże ogórki składają się w większości z wody i nie są specjalnie bogate odżywczo. Co innego jednak, gdy takie ogórki ukisimy. Dzięki bakteriom fermentacji mlekowej ogórki stają się prawdziwym, naturalnym, polskim „superfoods”.

Wybierając tę wersję dostarczamy sobie mnóstwo witaminy C oraz dobroczynnych szczepów bakterii jelitowych. To właśnie te mikroorganizmy poprawiają naszą florę jelitową, a także pozytywnie wpływają na trawienie i perystaltykę jelit. Ponadto ogórki kiszone wspierają odporność i świetnie nadają się jako uzupełnienie diety po antybiotykoterapii. Ogórki kiszone możemy kupować przez cały rok, dzięki czemu mamy nieograniczoną możliwość, aby w pełni cieszyć się ich smakiem oraz właściwościami zdrowotnymi.

Przetwory pomidorowe

Pomidory również są bogate w wodę i wiele innych minerałów. Jednak ich zawartość istotnie zwiększa się po ich przetworzeniu. Tym, co zwłaszcza wyróżnia pomidory, to likopen, czyli silny przeciwutleniacz. Jego stężenie zwiększa się nawet dziesięciokrotnie w przypadku sosów pomidorowych. Jest on wtedy też bardziej bioprzyswajalny i wykazuje silniejsze działanie po spożyciu. Likopen jest rozpuszczalny w tłuszczach, toteż do dań, w których korzystamy z przetworów pomidorowych warto dodać dobrej jakości oleje, aby zmaksymalizować jego wchłanianie. Na co dzień warto jak najczęściej jeść pomidory oraz przetwory pomidorowe. Polecane są zwłaszcza osobom z nadciśnieniem oraz chorobami sercowo-naczyniowymi, ze względu na dużą zawartość potasu.

Makaron na drugi dzień

Dania makaronowe są niezwykle popularne, a przepisów z jego wykorzystaniem nie sposób zliczyć. Jest bardzo łatwy i przyjemny do przyrządzenia, przez co praktycznie każdy umieć go ugotować. Zwykły, pszenny, biały makaron jest jednoczenie dosyć kaloryczny i trudno się nim najeść. Powoduje szybki wyrzut cukru i jego równie szybki spadek, dlatego też powinno się go łączyć z białkiem, warzywami oraz dobrym tłuszczem. Gdy jednak taki makaron zostawimy na noc w lodówce skrobia w nim zawarta ulegnie retrogradacji (jej cząsteczki zmienią swoje ułożenie). Po jakimś czasie wytworzą się maślany, będące świetną pożywką dla bakterii jelitowych. Niestety taki makaron będzie mniej strawny i może nas po nim boleć brzuch. Zaleca się go głównie diabetykom, aby zminimalizować duże skoki glukozy we krwi.

Wysuszony chleb

Choć z początku może się to wydać dziwne, to faktycznie wysuszony chleb podobnie zresztą jak schłodzony makaron stanowi źródło bakterii prebiotycznych. Takie pieczywo wymaga dłuższego i dokładniejszego żucia, przez co łatwiej się trawi i nie zalega na żołądku. Oprócz tego ma niższy indeks glikemiczny, dlatego powinny go wybierać diabetycy oraz osoby zmagające się z insulinoopornością.

Na co dzień w większości powinniśmy spożywać dużo więcej produktów nieprzetworzonych. Są one zdrowsze i zawierają więcej składników odżywczych. Nie należy też jeść całkowicie surowo, ponieważ zbyt dużo surowizny w diecie nie jest wskazane. Żywność po obróbce termicznej jest lepiej wchłaniana i łatwiej strawna. Dobrze wiedzieć po jakie produkty sięgać, które zostały wcześniej w jakiś sposób przetworzone, bo dzięki nim dostarczymy sobie więcej witamin i składników mineralnych.

Filip Siódmiak