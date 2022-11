Premier: wreszcie jesteśmy w fazie pucharowej MŚ, brawo

Tak, mamy to! Brawo! Po 36 latach przerwy wreszcie jesteśmy w fazie pucharowej Mistrzostw Świata! Zwycięska porażka, ale z przeciwnikiem z najwyższej światowej półki - podkreślił premier Mateusz Morawiecki komentując mecz Polski z Argentyną podczas Mistrzostw Świata piłki nożnej

W środę odbył się mecz fazy grupowej Mistrzostw Świata piłki nożnej, w którym Polska przegrała z Argentyną 2:0. Mimo to, polska reprezentacja zapewniła sobie awans do fazy pucharowej - pomógł w tym wynik rozgrywanego jednocześnie spotkania pozostałych drużyn grupy, Meksyku z Arabią Saudyjską - 2:1. Kolejnym rywalem Polski w 1/8 finału będzie Francja.

Do tej sytuacji odniósł się we wpisie na Twitterze w środę wieczorem Mateusz Morawiecki. „Tak, mamy to! Brawo! Po 36 latach przerwy wreszcie jesteśmy w fazie pucharowej Mistrzostw Świata! Znowu fenomenalny mecz Wojciech Szczęsny. Zwycięska porażka, ale z przeciwnikiem z najwyższej światowej półki. Biało-Czerwoni wypracowali ten awans już wcześniej. Dziękujemy!” - napisał premier.

Heroiczna walka

Gratulacje reprezentantom w mediach społecznościowych złożył także prezes PKN Orlen - Daniel Obajtek.

PAP/KG