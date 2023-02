Wyjazd samochodem na narty. O tym warto pamiętać

Zima i ferie stanowią doskonałą okazję do wyjazdu na beztroski urlop na narty samochodem

Powinieneś jednak dobrze przygotować się do takiej wyprawy. Najlepiej zrób listę kontrolną auta i pamiętaj o ubezpieczeniu. Nawet drobne awarie mogą stać się dużym problemem, gdy jesteś daleko od domu. Warto wtedy móc liczyć na sprawdzonego ubezpieczyciela.

OC z korzyściami

W LINK4 już sam pakiet OC oferowany jest wraz z Programem Pomocy z Samochodem Zastępczym i Assistance Opony. Taka rozszerzona oferta obowiązkowego ubezpieczenia o usługi assistance zapewnia Ci wiele dodatkowych korzyści. Jeśli uszkodzisz auto w wyniku stłuczki albo kiedy wpadniesz do rowu, firma zapewni pomoc drogową i holowanie do 100 km. Fachowiec pomoże także w przypadku przebitej opony. Na miejscu wymieni koło na koło zapasowe znajdujące się w ubezpieczonym pojeździe, a jeśli to nie będzie możliwe, odwiezie lawetą auto do warsztatu. Rozładowany akumulator? Tu także można liczyć na LINK4 i pomoc w uruchomieniu samochodu.

Z pakietem OC w LINK4 możesz czuć się bezpieczny w drodze. Jeszcze bardziej poszerz swój komfort, dokupując Auto Assistance, które zapewnia pomoc w sytuacjach, kiedy dojdzie do awarii pojazdu. I to nie tylko w Polsce , ale również w niemal całej Europie. Już podstawowa opcja tego ubezpieczenia zapewnia lawetę do 500 km. Do tego w rozszerzonej wersji gwarantujesz sobie samochód zastępczy czy też nocleg w hotelu dla Ciebie i współpasażerów.

Bez dobrego ubezpieczenia nie warto ryzykować, zwłaszcza kiedy będziesz w podróżny z rodziną z dala od domu, w zimowych niesprzyjających warunkach, gdzie trudno liczyć na optymalną cenowo pomoc .

Jeśli sprawę polisy masz załatwioną, czas przygotować samochód do drogi. Powinieneś poświęcić na to dużo uwagi, aby wyjazd był naprawdę udany i przykre niespodzianki nie zepsuły wypoczynku.

Bagaż na dachu

Torby, sanki, narty i akcesoria. Jest sporo bagażu do zabrania. Dobrym rozwiązaniem jest bagażnik dachowy. Jednak uwaga! Pamiętaj, aby równomiernie rozłożyć w nim ciężar – ciężkie przedmioty na dole, lżejsze na górze. Wszystkie należy ułożyć tak, aby w czasie jazdy się nie przemieszczały. Co ważne, musisz przestrzegać instrukcji pojazdu, która określa maksymalne obciążenie dachu.

Jadąc przez las czy mosty, trzeba mieć się na baczności, bo auto z boksem dachowym jest bardziej wrażliwe na boczny wiatr. Nie przesadzaj też z prędkością. Zalecana przez producentów maksymalna prędkość to 130 km/h.

Natomiast bagażnik w samochodzie dostawczym lub kombi należy ładować tylko do górnej krawędzi oparcia. Dobrze jest też zabezpieczać otwartą część bagażową – kurtyną, kartką albo specjalną siatką.

Trójkąt ostrzegawczy i sprawna gaśnica to obowiązkowe wyposażenie pojazdu. Warto mieć pod ręką także apteczkę i kamizelkę odblaskową. Te elementy nie są wymagane przez polskie prawo, ale w wielu krajach już tak – np. w Niemczech czy Austrii. Kamizelka staje się niezbędna także na polskich drogach, gdy np. do awarii dojdzie po zmierzchu i kierowca musi opuścić pojazd. Wtedy zgodnie z prawem staje się pieszym i musi być widoczny dla innych uczestników ruchu.

Zimówki to podstawa, a co z łańcuchami?

Wyjazd w górskie tereny wymaga też właściwego ogumienia. Wprawdzie nie ma obowiązku w Polsce jazdy zimą na zimowych oponach, ale na oblodzonej czy ośnieżonej drodze może to być konieczność. Niektóre strome odcinki mogą wymagać też założenia łańcuchów, dlatego one również powinny znaleźć się na wyposażeniu Twojego auta.

Uważaj na przepisy za granicą. W Niemczech, jeśli jeździsz samochodem na letnich oponach w zimowych warunkach drogowych, ryzykujesz mandat w wysokości 60 euro, a jeśli utrudniasz ruch i stwarzasz zagrożenie – kara może być jeszcze wyższa. Ciśnienie i reflektory Obciążenie zmienia charakterystykę Twojego samochodu i wymaga dopasowania ciśnienia w oponach oraz ustawienia reflektorów. Warto o to zadbać, tak samo, jak o pełny zbiorniczek płynu do spryskiwaczy i dobry stan piór wycieraczek. Czyste szyby to jeden z podstawowych elementów bezpieczeństwa na drodze.

Przed wyjazdem dobrze jest odwiedzić warsztat, aby mechanik spojrzał fachowym okiem na kluczowe elementy pojazdu: czy nie ma luzów w układzie kierowniczym, w jakim stanie jest zawieszenie i czy przypadkiem nie kończą się klocki hamulcowe. Taka kontrola dostarcza wiele cennych informacji.

Wyprawa w góry może być wspaniałą przygodą, ale może też stać się prawdziwą próbą. Wszystko zależy od tego, jak dobrze jesteś do niej przygotowany. Dlatego tak ważna jest lista kontrolna Twojego auta, a także dobre ubezpieczenie. Tak kupisz ubezpieczenie w LINK4

O ile samo OC jest obowiązkowe, to pakiet OC z Programem Pomocy, Auto Assistance czy dodatkowo Autocasco, to już indywidualna decyzja każdego kierowcy. Warto jednak podjąć ją będąc w pełni poinformowanym o tym, co możesz dzięki ubezpieczeniu zyskać. Zachęcamy do sprawdzenia oferty na stronie LINK4. Warto też porozmawiać bezpośrednio z konsultantami pod numerem 22 444 44 44 lub osobiście spotkać się z agentem współpracującym z LINK4.

Szczegółowe informacje o produktach, limitach i wyłączeniach, a także OWU dostępne są na stronie www.link4.pl.

Artykuł powstał we współpracy z Grupą PZU.