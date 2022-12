Szwajcarski sposób na kryzys

W przypadku problemów z dostawami energii władze Szwajcarii mogą zakazać używania aut elektrycznych. Tak wynika z przygotowywanych przepisów antykryzysowych.

Szwajcarski rząd - Rada Federalna przedstawiła projekty rozporządzeń, określające obowiązki obywateli w przypadku problemów z dostawami energii elektrycznej. Na tej liście jest także ograniczenie dla e-mobilności, ale ma być wprowadzone w ostateczności (przy tzw. trzecim - w kilkustopniowej skali - poziomie eskalacji kryzysu). Wówczas - jak podał portal t-online - prywatne osoby mogłyby korzystać z samochodów elektrycznych tylko „w przypadku absolutnie niezbędnych podróży”. Możliwe będzie także ograniczenie prędkości na autostradach, co przyczyni się pośrednio do zmniejszenie zużycia energii przez te auta. Gdyby te przepisy zostały zastosowane, byłby to pierwszy taki przypadek nie tylko w Europie ale i na świecie. W sytuacji kryzysowej Szwajcarzy powinni zastosować się także do innych obostrzeń. W gospodarstwach domowych będą musieli zadbać na przykład o to, by chłodziarki do napojów utrzymywały temperaturę powyżej 9 st. C a lodówki (bez zamrażarki) nie mniej niż 6 st. C. Pranie będzie dozwolone tylko w temperaturze 40 stopni, zakaz obejmie stosowanie dmuchaw do zgarniania liści i przenośnych grzejników a także podgrzewanie tarasów. Przewidziano również wyłączenie podgrzewania siedzeń na wyciągach krzesełkowych oraz ciepłej wody w toaletach publicznych. Dodatkowo – gdyby doszło do sytuacji niedoboru energii - Szwajcarzy będą mogli oglądać filmy w serwisach streamingowych tylko w rozdzielczości standardowej czyli SD (i ten obowiązek nałożony zostanie na firmy świadczące tego typu usługi).

Obowiązek ograniczenia zużycia energii obejmie również biznes – zarówno przedsiębiorstwa przemysłowe jak i firmy handlowe.

Rząd przygotował na razie projekty rozporządzeń, w przypadku kryzysu zapowiada dostosowanie działań do sytuacji i dopiero wtedy wprowadzenie w życie obostrzeń. Agnieszka Łakoma

(na podst. t-online, Der Spiegel)