Dolar dalej wysoko?

Wczorajsza korekta na Wall Street była jeszcze pod koniec handlu korygowana, a dzisiaj rano futures idą lekko w górę. To pomaga dolarowi, choć ten wypada w czwartek rano nieco mieszanie. Nadal słaby jest japoński jen, który reaguje na zapowiedzi planów stymulacyjnych premier Takaichi, ale i też dołącza do niego frank. Pośród G-10 widać też lekkie osłabienie euro - para EURUSD ponownie schodzi poniżej 1,16, chociaż wczoraj rejon 1,1572 przypomniał o swoim znaczeniu jako wsparcie. Z kolei w gronie najsilniejszych walut pośród majors znów mamy AUD i NZD, ale i też NOK. Generalnie jednak zmiany są niewielkie.

W depeszach agencyjnych nadal przewija się wątek przyszłotygodniowego spotkania Trumpa z Xi Jinpingiem - teraz prezydent USA wyraża nadzieje, że do tego spotkania dojdzie. Jednocześnie agencja Reuters podała powołując się na źródła w Białym Domu, że administracja USA rozważa nałożenie kontroli eksportu amerykańskiego oprogramowania do Chin, co miałoby być odpowiedzią na ogłoszone już plany Pekinu, co do kontroli eksportu metali ziem rzadkich. Sekretarz Bessent przyznał, że tego typu obostrzenia byłyby wdrażane w koordynacji z sojusznikami w G-7. Czy byłoby to w zastępstwie, czy też obok 100 proc. cła, o których wspominał ostatnio Trump? Trudno ocenić, w każdym razie ten szum pokazuje tylko, że Amerykanie nie są dobrze przygotowani do spotkania z Chińczykami w przyszłym tygodniu i mają obawy, co do jego powodzenia. Pojawiają się też głosy na temat goverment shutdown - tym razem i to ważne, w tej kwestii wypowiedział się lider demokratycznej mniejszości w Izbie Reprezentantów, dając do zrozumienia, że być może uda się znaleźć kompromis do końca października.

W kalendarzu makro dalej jest nudno, rynki czekają na jutrzejszy odczyt inflacji CPI za wrzesień. Dzisiaj poznamy tylko dane z Kanady dotyczące wrześniowej sprzedaży detalicznej.

EURUSD hamuje wokół 1,16?

Wczoraj byliśmy świadkami utworzenia formacji doji i tym samym podbicia znaczenia wsparcia przy 1,1572, które bazuje na dawnym szczycie z kwietnia b.r. Dzisiaj rynek EURUSD kręci się wokół 1,16, a inwestorzy zdają się zerkać też na inne klasy aktywów, szukając odpowiedzi na pytanie, czy dolar jeszcze pójdzie w górę na szerokim rynku. Pewnym wsparciem jest nasilenie się wypowiedzi amerykańskich polityków, co do możliwego końca goverment shutdown, a także plotki, co do przyszłotygodniowego spotkania Trump-Xi. Może być ono trudne, stąd też niepowodzenie będzie oznaczać zaostrzenie wojny handlowej i zaszkodzi dolarowi. Swoje zrobi też FED, który planowo obniży stopy procentowe na posiedzeniu w przyszłym tygodniu i zostawi otwartą furtkę do takiego ruchu w grudniu.

Wykres dzienny EURUSD

Wykres dzienny EURUSD / autor: materiały prasowe BM BOŚ

Marek Rogalski – główny analityk walutowy DM BOŚ

