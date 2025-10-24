EURPLN dalej poniżej 4,23

Naruszenie ważnego poziomu wsparcia przy 4,23 przez EURPLN, jakie miało miejsce w ostatnią środę, prowokuje dyskusję na temat siły złotego w średnim terminie.

Ruch ten jest wiązany z niezłymi danymi makro z polskiej gospodarki, oraz pozytywnym globalnym sentymentem - co podtrzymuje nastawienie wobec rynków wschodzących. Ważnym aspektem jest fakt dodatnich realnych stóp procentowych, oraz dobrych ocen dla giełdy w Warszawie. W efekcie pojawiają się argumenty za tym, aby EURPLN na dłużej zagościł poniżej 4,23. Niemniej w krótkim terminie można wskazać tu kilka zagrożeń w postaci niepewności, co do zaplanowanych na przyszły tydzień rozmów Trumpa z Xi Jinpingiem, ale i też sytuacji w Wenezueli, po wczorajszym, krótkim oświadczeniu prezydenta USA z którego może wynikać, że możliwa jest interwencja wojskowa w tym kraju.

Dzisiaj w kalendarzu makro dla Polski jest pusto, ale inwestorzy powinni pozytywnie odebrać opublikowane szacunki indeksów PMI dla Niemiec, które w październiku pobiły oczekiwania. Poza tym zobaczymy dane o inflacji CPI z USA, ale i też odczyt PMI, oraz nastrojów konsumenckich. Zwłaszcza, spóźniona inflacja CPI (poznamy ją o godz. 14:30) może mieć znaczenie dla szacowanej przez rynki ścieżki oczekiwanych ruchów Fed (przyszłotygodniowa obniżka jest bezdyskusyjna). Technicznie warto będzie zerkać na ruchy EURUSD, który rysuje sygnały do krótkoterminowego odbicia z okolic 1,1572-1,1600, co może zaważyć na USDPLN.

Wykres dzienny EURPLN

Wykres dzienny EURPLN / autor: materiały prasowe BM BOŚ

Wykres dzienny USDPLN

Wykres dzienny USDPLN / autor: materiały prasowe BM BOŚ

Marek Rogalski – główny analityk walutowy DM BOŚ

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu prawa lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego

