Kaczyński: mamy pomysły co zrobić dla dobra Polski

Zakończyła się konwencji programowa Prawa i Sprawiedliwości pod hasłem „Myśląc Polska” w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Na podstawie dyskusji prowadzonych podczas konwencji ustalony zostanie program PiS przed wyborami parlamentarnymi, które mają odbyć się w 2027 r. „Musimy pracować, pracować i jeszcze raz pracować” - apelował do działaczy prezes PiS Jarosław Kaczyński w przemówieniu na zakończenie konwencji – relacjonuje portal wPolityce.pl.

Dziękuję za zorganizowanie, ale i koncepcję tego spotkania Piotrowi Glińskiemu. To bardzo dobra zapowiedź na przyszłość naszej akcji zmierzającej do zmiany władzy, by Polska mogła być znowu dobrze rządzona. To także dobra zapowiedź dla naszej Ojczyzny. Prezentowano coś, co jest w tym momencie najcenniejsze - różne koncepcje i wielką wiedzę nt. tego, co dzieje się w Polsce, co trzeba zmienić, jak można otworzyć Polsce szanse na przyszłość - napisał na X prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Spotkaliśmy się tutaj pod hasłem „Myśląc Polska” i rzeczywiście tutaj o tej Polsce myślano, rozmawiano — mówił Jarosław Kaczyński.

Prezentowano różne koncepcje, a także wielka wiedzę na temat tego, co dziś w Polsce się dzieje, co trzeba zmienić. To wszystko, co nam jest potrzebne, żeby ten zamysł skonstruowania nowego, wielkiego programu dla Polski. Polska wymaga naprawdę wielkiej zmiany. Tym razem wybory nie mogą być wyborami odnoszące się do ekipy, która ma rządzić, to musi być wybór między dwiema opcjami, które z jednej strony dziś są realizowane i prowadzą do nieszczęścia, a opcjami, które niestety w tej chwili przez rządzących nie są podejmowane, ale mogą prowadzić do wielkiego sukcesu naszego narodu — zaznaczył prezes PiS.

Pierwsze zadanie: musimy wygrać wybory

Musimy osiągnąć poziom najbardziej rozwiniętych państw, bo nam się to należy, bo nasza historia wskazuje na to, że nam się to właśnie należy. Musimy także dlatego, że nie wolno marnować szans, a dziś jest czas marnowania szans, musimy go skończyć i naszą szansę, która może po raz pierwszy pojawiła się w naszych dziejach wykorzystać i możemy to wykorzystać. To spotkanie, te rozmowy wskazują na to, że to nie jest marzenie, bujanie w obłokach, to jest realna możliwość i to nie w odległym czasie, tylko w takim, który nie jest jutrem, ale nie jest też czymś odległym. (…) Ten stan musi być wykorzystany, choć dzisiaj jest źle. Mamy pierwsze zadanie - (…) musimy wygrać wybory, skonstruować program, który będzie temu służył — podkreślił.

Oni sobie dużo mówią (…), a my pracujemy, robimy, mamy pomysły. To jest nasza największa siła. Tę siłę możemy użyć dla dobra Polski i musimy tej siły użyć. Żaden Żurek, ani inni Żurkowie tego naprawdę nie powstrzymają — mówił Jarosław Kaczyński.

Trzeba zmienić Europę

Musimy doprowadzić do tego wraz z innym by Europa była inna niż dziś, by nie była przeżarta korupcją, różnego rodzaju szalonymi ideologiami, by była zjednoczona w ramach tego dużo większego zjednoczenia całej światowej demokracji w obronie przed ofensywą totalitaryzmu i autorytaryzmu, w obronie przeciwko agresji, tej agresji, którą widzimy w Polsce szczególnie zupełnie z bliska — powiedział prezes PiS.

