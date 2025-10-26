Rabunek w Luwrze: pierwsi zatrzymani

Media we Francji podały w niedzielę, że w związku z kradzieżą klejnotów w Luwrze zatrzymani zostali w sobotę dwaj mężczyźni; są oni podejrzani o to, że należeli do grupy, która dokonała włamania 19 października. Natomiast skradzione klejnoty nie zostały dotąd odzyskane - informują media. Prokurator Paryża Laure Beccuau powiedziała w niedzielę, komentując doniesienia mediów , że ubolewa nad ujawnieniem tej informacji mimo wciąż toczącego się śledztwa.

Dziennik „Le Figaro” podał, powołując się na źródło w policji, że - mimo zatrzymania dwóch z czterech podejrzanych - nie został odnaleziony ich łup, którego wartość szacuje się na 88 mln euro.

Wcześniej dziennik „Le Parisien” powiadomił, że w sobotę wieczorem zatrzymany został na lotnisku Charles de Gaulle pierwszy z podejrzanych. Przygotowywał się on do opuszczenia Francji i prawdopodobnie miał udać się do Algierii. Po jego zatrzymaniu ujęto drugiego podejrzanego. Niektóre media podały, że również on miał wyjechać z kraju i udać się do Mali.

Źródło zbliżone do śledztwa powiedziało stacji BFMTV, że decydującą rolę w zatrzymaniu podejrzanych odegrała praca policjantów prowadzących ekspertyzy w trakcie śledztwa.

Działali na zlecenie

Obaj mężczyźni, w wieku około 30 lat, pochodzą z departamentu Sekwana-Saint-Denis w północno-wschodniej części aglomeracji paryskiej. Są znani policji z powodu poprzednich włamań i uważani za doświadczonych sprawców takich czynów. Według organów ścigania mogli działać na zlecenie.

Wciąż trwa śledztwo, którego celem jest wykrycie wspólników i całej siatki przestępczej stojącej za rabunkiem, jednak - jak podkreśla „Le Parisien” - aresztowania oznaczają, że dochodzenie przyspieszyło.

Dwóch podejrzanych przewieziono do aresztu podlegającego Brygadzie ds. walki z bandytyzmem (BRB), na północnym zachodzie Paryża. Mogą tam pozostać przez 96 godzin.

»» O rabunku w Luwrze czytaj tutaj:

Luwr ukrył bezcenne diamenty w bankowym skarbcu

Dokonali skoku na Luwr w siedem minut. Pościg trwa!

Z Luwru skradziono klejnoty królów Francji

Budynek muzeum w Luwrze / autor: Pixabay

Prokurator Paryża skrytykowała ujawnienie zatrzymań

Prokurator Paryża Laure Beccuau powiedziała w niedzielę, komentując doniesienia mediów o zatrzymaniu dwóch osób w związku z kradzieżą klejnotów w Luwrze, że ubolewa nad ujawnieniem tej informacji mimo wciąż toczącego się śledztwa.

„Bardzo ubolewam nad pospiesznym rozgłoszeniem tego przez osoby poinformowane, nie zważając na śledztwo” - oświadczyła prokurator w komunikacie. Dodała następnie:

„To ujawnienie może tylko zaszkodzić wysiłkom setki śledczych zmobilizowanych do zbadania (tej sprawy)”.

Podkreśliła, że śledczy wciąż poszukują zarówno zrabowanych klejnotów, jak i wszystkich sprawców kradzieży.

„Jest zbyt wcześnie, by podawać jakiekolwiek uściślenia” - dodała. Zapowiedziała, że poinformuje o „dodatkowych wątkach” dopiero „po zakończeniu tej fazy aresztowania (podejrzanych - PAP)”.

Z Paryża Anna Wróbel (PAP), sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Korekta na rynku złota. Czy to okazja do zakupów?

Reforma AI Tax jako kluczowa część strategii gospodarki

https://wgospodarce.pl/informacje/153034-tvn-zmieni-wlasciciela-trump-juz-wskazal-faworyta

»»”Tusk to patologia polityczna! Kłamca!” Daniel Obajtek ostro o Tusku – oglądaj wywiad w telewizji wPolsce24