Te podwyżki kierowcy już poczują w kieszeni

Koniec października przyniesie prawdopodobnie podwyżki cen na stacjach paliw; w przypadku obu rodzajów benzyny wyniosą one 4 groszy za litr, a w przypadku oleju napędowego 6 groszy - oceniają analitycy portalu Reflex. Ich zdaniem cena LPG pozostanie bez zmian.

Przedstawiciele portalu zwrócili uwagę, że mniej więcej od połowy października obserwowane są dynamiczne zmiany cen ropy i paliw gotowych, które niemal natychmiast znajdują odzwierciedlenie na rynku krajowym.

Poinformowali, że w ostatnich dniach ceny na stacjach paliw wynosiły średnio 5,84 zł/l za litr benzyny bezołowiowej 95 (spadek o 4 gr/l), 6,59 zł za litr benzyny 98 (spadek o 4 gr/l), 5,92 zł za litr oleju napędowego (spadek o 5 gr/l) oraz 2,63 zł za litr autogazu (spadek o 3 gr/l).

»» O innej prognozie cen paliw czytaj tutaj:

Feralny piątek w hurcie. Koniec sielanki na stacjach!

Benzyna i ON podrożeją o 4-6 gr na litrze

„Drożejąca ropa naftowa powoduje wzrost ryzyka podwyżek cen przy dystrybutorach w ostatnim tygodniu października. Podwyżki prognozujemy głównie dla benzyn i oleju napędowego średnio o 4 i 6 gr/l” - podali analitycy.

Ich zdaniem średnia cena za litr PB95 w rozpoczynającym się tygodniu wyniesie 5,88 zł/l (o 4 grosze więcej) zł/l. W przypadku Pb98 średnia cena wyniesie 6,63 zł/l (o 4 grosze więcej), a w przypadku oleju napędowego będzie to 5,98 zł/l (o 6 groszy więcej). Średnia cena za litr LPG ma pozostać na tym samym poziomie co obecnie, czyli 2,63 zł/l.

Ceny paliw zależą od geopolityki

Analitycy zwrócili uwagę, że wzrost cen nastąpił po tym, jak prezydent USA Donald Trump nałożył sankcje na dwa największe rosyjskie koncerny naftowe Rosnieft, Lukoil oraz spółki zależne, aby zmusić Kreml do zakończenia wojny na Ukrainie. Jednocześnie odwołał planowane w ubiegłym tygodniu spotkanie z prezydentem Putinem. Reflex zauważył, że te informacje podbiły w czwartek ceny ropy na światowych rynkach o ponad 5 proc.

„Podsumowując, koniec października przyniesie prawdopodobnie korektę w górę cen paliw, ale dynamika zależeć będzie od reakcji rynku na sankcje USA” - podkreślili przedstawiciele Refleksu.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Korekta na rynku złota. Czy to okazja do zakupów?

Reforma AI Tax jako kluczowa część strategii gospodarki

https://wgospodarce.pl/informacje/153034-tvn-zmieni-wlasciciela-trump-juz-wskazal-faworyta

»»”Tusk to patologia polityczna! Kłamca!” Daniel Obajtek ostro o Tusku – oglądaj wywiad w telewizji wPolsce24