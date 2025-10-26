Nowe połączenia w ofercie PLL LOT, Wizz Air i Ryanair

W niedzielę w branży lotniczej rozpoczyna się sezon zimowy. W tym czasie z Lotniska Chopina w Warszawie będzie można polecieć do 131 miejsc na świecie; nowe połączenia inaugurują PLL LOT, Wizz Air i Ryanair - poinformowały Polskie Porty Lotnicze.

Zgodnie z komunikatem PPL w tegorocznym sezonie zimowym zarówno PLL LOT, jak i Wizz Air i Ryanair otwierają nowe trasy.

LOT uruchomi loty do

-Marrakeszu (pierwszy rejs 29 października, dwa loty w tygodniu),

-Rovaniemi (dwa loty w tygodniu od 27 listopada do 1 lutego 2026 r.),

-Malagi (od 15 stycznia 2026 r., cztery loty w tygodniu) oraz do

-Stavangeru (od 24 listopada, cztery loty w tygodniu).

Ryanair uruchomi z kolei połączenia do:

-Leeds (od 27 października, dwa loty w tygodniu),

-Porto (od 26 października, dwa loty w tygodniu)

-Sewilli (od 29 października, dwa loty w tygodniu).

Wizz Air w sezonie zimowym zainauguruje z kolei loty do Agadiru (od 27 października, dwa loty w tygodniu).

PPL zwróciły uwagę, że w zimowym rozkładzie część połączeń będzie obsługiwana przez więcej niż jednego przewoźnika. Chodzi o loty do Marrakeszu (PLL LOT i Wizz Air), Malagi (PLL LOT, Ryanair i Wizz Air) oraz Leeds, Porto i Sewilli (Ryanair i Wizz Air).

Więcej lotów do Azji i na Bliski Wschód

Ponadto PLL LOT zdecydował w sezonie zimowym zwiększyć liczbę lotów do sześciu tygodniowo (względem rozkładu zimowego rok temu) do Seulu.

Etihad Airways od połowy listopada będzie latał do stolicy Polski (z Abu Dhabi) pięć razy tygodniowo.

Z kolei Qatar Airways zdecydował się zmienić samolot obsługujący loty do Warszawy z boeingów 787/789 (czyli Dreamlinerów) na airbusy A332 i A333, dzięki czemu miesięczna liczba oferowanych miejsc w bieżącym sezonie wzrośnie o 1650 w porównaniu do tego samego okresu rok temu.

Polskie Porty Lotnicze przypomniały też, że w sezonie zimowym utrzymanych zostanie wiele tras uruchomionych w okresie letnim, są to m.in. loty do Bukaresztu, Londynu-Gatwick, Dortmundu (Wizz Air), Salonik (PLL LOT), Pizy i Tirany (Ryanair).

Sezon zimowy w branży lotniczej potrwa do końca marca 2026 r.

Ruch na lotnisku Copina

Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce i jeden z większych portów lotniczych w Europie Środkowo-Wschodniej. W 2024 r. skorzystało z niego prawie 21,3 mln podróżnych - najwięcej w historii.

Spółka akcyjna PPL jest wiodącym podmiotem lotniczej infrastruktury transportowej w Polsce. W jej zasobach znajduje się m.in. Lotnisko Chopina w Warszawie. PPL to również podmiot dominujący Grupy Kapitałowej PPL. Posiada udziały lub akcje 17 spółek, m.in. zarządzających portami lotniczymi. Spółka jest własnością Skarbu Państwa.

