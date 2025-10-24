Ropa w górę po sankcjach na Rosję

W kalendarzu makroekonomicznym na dziś zaplanowano publikację mocno wyczekiwanych danych o inflacji w USA oraz odczyty indeksów PMI z wielu regionów świata. Z kolei dziś nie przewiduje się publikacji kluczowych raportów spółek

Czwartkowa sesja na europejskich parkietach zakończyła się w pozytywnych nastrojach. Brytyjski FTSE100 zyskał na zamknięciu 0,67 proc., a szczególnie dobrze radził sobie sektor energetyczny. Turecki BIST100 wzrósł o 0,54 proc.,niemiecki DAX i francuski CAC40 zyskały po 0,23 proc., a hiszpański IBEX35 zakończył dzień ze wzrostem o 0,07 proc.. Dobrze wypadł również Euro Stoxx 50, który zyskał 0,49 proc.. Nieco słabiej poradził sobie szwajcarski SMI, który stracił 0,40 proc., głównie z powodu słabości sektora ochrony zdrowia. Złoto w czwartek nieznacznie odrobiło część ostatnich strat, zyskując około 0,7 proc.

Dobrze radził sobie wczoraj nasz rodzimy rynek – indeks WIG20 zakończył sesję wzrostem o 0,88 proc., głównie za sprawą KGHM. Akcje spółki zyskały 4,11 proc. po doniesieniach o odkryciu nowych złóż miedzi w Polsce. Szacuje się, że możliwa do ekonomicznej eksploatacji ilość surowca wynosi blisko 100 mln ton, co wyraźnie wsparło sentyment wokół spółki. Nieco gorzej poradził sobie indeks mWIG40, który stracił 0,22 proc.. Najmocniej ciążyły mu spółki TSGAMES (-1,95 proc.) oraz Cyfrowy Polsat (-1,84 proc.). Spadki odnotował również indeks sWIG80, który obniżył się o 0,26 proc., mimo silnego wzrostu notowań GreenX o 10,33 proc.

Wall Street również zakończyła dzień na plusie, wspierana wzrostami spółek technologicznych oraz rosnącym optymizmem związanym z możliwą obniżką stóp procentowych przez Fed, którego posiedzenie odbędzie się w przyszłym tygodniu. Indeks S&P 500 zyskał 0,58 proc., a technologiczny Nasdaq wzrósł o 0,89 proc.. W centrum uwagi znalazły się dziś Micron Technology (+4,15 proc.), Intel (+3,36 proc.) i NVIDIA (+1,04 proc.), które zanotowały wyraźne wzrosty. Bardzo dobrze radziły sobie również Tesla (+2,28 proc.) i Amazon (+1,44 proc.). Na rynku surowców ropa WTI wzrosła w czwartek o ponad 5 proc. po środowym ogłoszeniu przez Donalda Trumpa decyzji o nałożeniu sankcji na dwie największe rosyjskie spółki naftowe. Posunięcie to skłoniło chińskie koncerny państwowe do wstrzymania zakupów rosyjskiej ropy. Indeks Kansas Fed Composite Index wyniósł 6 punktów, znacznie powyżej oczekiwań na poziomie 2.

Na zakończenie tygodnia, w godzinach porannych, indeksy azjatyckie notują wzrosty. Nikkei rośnie o ponad 1,5 proc., natomiast Hang Seng zyskuje ponad 0,5 proc. Kontrakty terminowe na główne indeksy amerykańskie i europejskie również lekko rosną, co może zapowiadać nieznacznie pozytywne otwarcie sesji na Starym Kontynencie. Ogłoszono, że 30 października dojdzie do spotkania Donalda Trumpa z przywódcą Chin, Xi Jinpingiem. Rozmowy odbędą się w cieniu trwającej wojny handlowej, zaostrzonej niedawną decyzją Chin o zacieśnieniu kontroli nad eksportem metali ziem rzadkich. W kalendarzu makroekonomicznym na dziś zaplanowano publikację mocno wyczekiwanych danych o inflacji w USA oraz odczyty indeksów PMI z wielu regionów świata. Z kolei dziś nie przewiduje się publikacji kluczowych raportów spółek – spośród większych firm swoje wyniki przedstawią jedynie amerykańskie P&G oraz francuski Safran SA.

Michał Kozak, Analityk Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego, Dom Inwestycyjny Xelion

