Polski rolnik ziemniaków nie sprzeda, a import z Niemiec kwitnie

Rynek ziemniaka w Polsce jest pod presją nadpodaży: zbiory ziemniaków w 2025 r. wyniosły 6,8 mln ton, podczas gdy zużycie roczne nie przekracza 6 mln ton - podał resort rolnictwa. Dodał, że przepisy unijne nie przewidują skupu interwencyjnego na rynku ziemniaka i obowiązuje zakaz importu ziemniaków z Ukrainy do UE. Przypomnijmy, że ceny w skupie są kilkadziesiąt razy niższe od cen detalicznych w sklepach.

„Od stycznia do sierpnia br. do Polski zaimportowano ok. 170 tys. ton ziemniaków z krajów Unii Europejskiej w tym ok. 100 tys. ton z Niemiec. Dla porównania zbiory ziemniaków w 2025 r. wyniosły 6,8 mln ton, a zużycie roczne nie przekracza 6 mln ton. Jednocześnie obowiązuje zakaz importu ziemniaków z Ukrainy do UE” - napisał resort rolnictwa w odpowiedzi na interpelację poselską ws. sytuacji na rynku ziemniaków.

MRiRW dodało, że rynek ziemniaka w Polsce jest pod presją nadpodaży będącej efektem zwiększonego areału i dobrego plonowania, a wzrost areału wynikał m.in. z wyjątkowo korzystnej sytuacji cenowej na rynku ziemniaka w ostatnich latach.

„Dlatego rolnicy zdecydowali się na jeszcze większą ich uprawę w 2025 r. Podobnie wysoką produkcją ziemniaków charakteryzują się kraje UE” - dodano.

Resort wskazał, że duża podaż ziemniaków wywołuje presję na ceny głównie ziemniaków kierowanych do konsumpcji, bo ziemniaki przeznaczone do przetwórstwa na chipsy, frytki, czy skrobię sprzedawane są na podstawie umów kontraktacyjnych z zakładami przetwórczymi.

Zwrócono ponadto uwagę, że przepisy unijne nie przewidują skupu interwencyjnego na rynku ziemniaka.

Resort rolnictwa podał, że w 2023 r. Polska wyeksportowała 7,3 tys. ton ziemniaków, w 2024 r. już ok. 26 tys. ton a w 2025 r. (do 19 września) - ok. 71 tys. ton.

