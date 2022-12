Ekolog w Moguncji przykleił dłoń do asfaltu. Czy ją zachowa? [film]

W czasie protestu ekologów z grupy „Letzte Generation” (Ostatnia Generacja - przyp. red.) w niemieckiej Moguncji, aktywiści przykleili się do asfaltu, przy czym jeden z nich zastosował do tego celu zbyt mocno wiążący klej. Przybyłe na miejsca zdarzenia służby były zmuszone do użycia mesla i wiertarki udarowej, aby uwolnić działacza grupy „Letzte Generation” – czytamy na portalu interia.pl

Działający na rzecz klimatu aktywista był przez dwie godziny oddzielany od powierzchni ulicy. Mężczyzna z kawałkiem asfaltu przyczepionym do dłoni wylądował w szpitalu. Według relacji w mediach społecznościowych może mu grozić utrata ręki.

Moguncja. Ekoaktywista, który „dla klimatu” klejem przytwierdził się do jezdni, był dwie godziny odklejony od podłoża z użyciem ciężkiego sprzętu. Mężczyzna z kawałkiem asfaltu nadal przyczepionym do dłoni trafił do szpitala - grozi mu amputacja dłoni – pisze Agnieszka Wolska na Twitterze i zamieszcza film z portalu webradio.ffh.de.

Twitter/interia.pl/mt