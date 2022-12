Prezydent RP: Polacy przyjęli decyzję Niemiec jako ważny gest

Decyzję o wysłaniu do Polski niemieckich baterii Patriot odbieramy jako bardzo ważny gest sojuszniczy w ramach NATO i w relacjach pomiędzy narodem polskim i niemieckim - powiedział w poniedziałek po spotkaniu z prezydentem Niemiec Frankiem-Walterem Steinmeierem w Berlinie prezydent Andrzej Duda.

Dzisiaj jestem w Berlinie także po to, aby na ręce pana prezydenta złożyć podziękowanie dla władz niemieckich za decyzję o wysłaniu do ochrony Polski niemieckich baterii Patriot. Panie prezydencie, dziękuję - powiedział prezydent Duda na konferencji w Berlinie, po spotkaniu z prezydentem Niemiec.

Duda zaznaczył, że Polacy przyjęli decyzję Niemiec jako ważny gest.

Zwłaszcza po tym, co stało się przy naszej wschodniej granicy (w Przewodowie – red.), kiedy doszło do wypadku, spadła rakieta, zginęło dwóch polskich obywateli. W oczywisty sposób to spowodowało wiele obaw w polskim społeczeństwie. Na szczęście był to tylko wypadek, ale oczywistą sprawą dla wszystkich jest to, że wzmocnienie ochrony przeciwrakietowej, przeciwlotniczej Polski ma ogromne znaczenie dla budowy naszego bezpieczeństwa - mówił prezydent.

Poinformował ponadto, że w najbliższych dniach grupy polskich i niemieckich ekspertów spotkają się, by ustalić miejsca dyslokacji baterii Patriot.

Konieczne jest, jak mówiłem panu prezydentowi, wpięcie tych baterii do całego polskiego systemu ochrony powietrznej, w tym przeciwrakietowej - powiedział.

Dodał, że konieczna jest koordynacja realizacji zadań realizowanych przez te baterie z zadaniami, które są realizowane w ramach obrony powietrznej i przeciwrakietowej kraju.

Jest kilka propozycji rozwiązań, które mogą być zastosowane i mam nadzieje, że jedno z nich zostanie wybrane i system będzie mógł działać, wzmacniając ochronę Polski, także jako części terytorium NATO, także jako państwa sąsiedzkiego wobec Republiki Federalnej Niemiec. Odbieramy ten gest w Polsce, jako bardzo ważny gest sojuszniczy w ramach NATO i jako bardzo ważny gest sąsiedzki w relacjach pomiędzy Polską a Niemcami, pomiędzy polskim a niemieckim narodem. Dziękuje za to panie prezydencie - powiedział prezydent Duda.

Polska i Niemcy należą do państw najbardziej wspierających Ukrainę i obiecujemy, że tak pozostanie - zapewniał w poniedziałek prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier po spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą w Berlinie.

Steinmeier na wspólnej z Dudą konferencji prasowej podkreślał, że Polska i Niemcy są dla siebie bliskimi i ważnymi partnerami, a to partnerstwo jest ważne także dla Europy.

Intensywnie rozmawialiśmy o sytuacji w Ukrainie, potwierdziliśmy jeszcze raz, że Polska i Niemcy wspólnie twardo i solidarnie stoją po stronie Ukrainy i stwierdzamy też, że nasze kraje należą do państw najbardziej wspierających Ukrainę i obiecujemy też, że tak pozostanie, że nimi pozostaniemy” - oświadczył niemiecki polityk.

Zaznaczył, że rosyjska agresja na Ukrainę była głównym tematem rozmów, jako że „jest to zmiana epokowa”, która spowodowała wiele kluczowych zmian w polityce bezpieczeństwa, gospodarce, kwestiach finansowych i wojskowych. Podkreślał ponadto duże zaangażowanie społeczeństwa niemieckiego we wparcie Ukraińców - także wsparcie na szczeblu krajów związkowych, organizacji i osób prywatnych.

Steinmeier podkreślał, że „Niemcy dają znaczący przyczynek do ochrony wschodniej flanki NATO” i całego terytorium Sojuszu.

Bezpieczeństwo Polski ma ogromne znaczenie także dla naszego własnego bezpieczeństwa. W tych zimowych miesiącach ważne jest to, byśmy my, Niemcy i Polska wspierali ludzi w Ukrainie, aby rosyjska strategia, by atakować cywilną infrastrukturę, co ma zmęczyć ludność, doprowadzić do dalszych fal uchodźców - nie mogła się powieść – powiedział Frank-Walter Steinmeier.

Znaczenie stosunków polsko-niemieckich w tych niepewnych czasach jest kluczowe dla przyszłości Europy i bezpieczeństwa całego naszego kontynentu; Polska i Niemcy są i pozostają przyjaciółmi, sąsiadami w UE- podkreślił w poniedziałek prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier.

Steinmeier przekazał na konferencji prasowej po spotkaniu, że rozmawiał z prezydentem Dudą o kwestiach dwustronnych, bilateralnych, o stosunkach polsko-niemieckich, o bezpieczeństwie energetycznym w naszych krajach oraz o wspólnym miejscu pamięci pokazującym przestępstwa niemieckie w czasie nazizmu.

Znaczenie stosunków polsko-niemieckich w tych niepewnych czasach jest kluczowe dla przyszłości Europy i bezpieczeństwa całego naszego kontynentu. My tutaj stoimy, ponieważ obydwaj jesteśmy przekonani, że przyjaźń polsko-niemiecka jest ważna. Polska i Niemcy są i pozostają przyjaciółmi, sąsiadami w UE - powiedział prezydent Niemiec.

Steinmeier podkreślił też, że ogromny respekt w stosunku do osiągnięć Polski przy przyjmowaniu i zakwaterowaniu tak dużej liczby uchodźców z Ukrainy.

Polska przyjęła więcej osób z Ukrainy niż każdy inny kraj w Europie - podkreślił.

Jak mówił, „oba nasze państwa są zdeterminowane, aby Ukrainę wspierać dalej w jej walce o integralność i wolność, ale także w drodze do odbudowy”.

PAP/RO