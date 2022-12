Europejski program rozwoju infrastruktury wodorowej

Europejscy operatorzy systemów przesyłowych gazu: fiński Gasgrid Finland, estoński Elering, łotewski Conexus Baltic Grid, litewski Amber Grid, polski Gaz- System oraz niemiecki ONTRAS podpisali umowę o współpracy w projekcie rozwoju infrastruktury wodorowej od Finlandii przez Estonię, Łotwę, Litwę i Polskę do Niemiec.

Projekt o nazwie Nordycko-Bałtycki Korytarz Wodorowy, ma wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne regionu, zmniejszyć zależność od importowanej energii z paliw kopalnych oraz będzie odgrywał istotną rolę w dekarbonizacji społeczeństw i energochłonnych gałęzi przemysłu zlokalizowanych wzdłuż korytarza.

Projekt może się przyczynić do osiągnięcia unijnego celu redukcji emisji gazów cieplarnianych poprzez zastąpienie obecnej produkcji opartej na paliwach kopalnych i stosowaniu paliw kopalnych w przemyśle, sektorze transportowym, elektroenergetyce i ciepłownictwie.

Państwa członkowskie UE są obecnie na etapie dynamicznych zmian związanych z transformacją energetyczną i dekarbonizacją europejskiej gospodarki. Oczekuje się, że wodór będzie jednym z kluczowych paliw w transformacji energetycznej UE. Obecnie na gruncie dobrej współpracy operatorzy systemów przesyłowych gazu (OSP) przechodzą od wizji Europejskiego Szkieletu Wodorowego (European Hydrogen Backbone - EHB) do działania. 14 grudnia 2022 r. OSP z sześciu krajów UE podpisali porozumienie o współpracy w ramach transgranicznego projektu Nordycko-Bałtyckiego Korytarza Wodorowego - informuje Gaz-System.

Nordycko-Bałtycki Korytarz Wodorowy to ważny element strategii dywersyfikacji dostaw energii. Wpływa na przyspieszenie rozwoju energii odnawialnej, co pozwala w szczególności na osiągnięcie unijnego celu, jakim jest krajowa produkcja 10 mln ton wodoru ze źródeł odnawialnych do 2030 roku. Korytarz umożliwia transport ekologicznego wodoru produkowanego w obszarze Morza Bałtyckiego do punktów poboru i klastrów przemysłowych zlokalizowanych wzdłuż całego korytarza, jak również w Europie Środkowej.

Ponadto, jeśli infrastruktura wodorowa będzie rozbudowywana wokół Morza Bałtyckiego, może powstać silny rynek wodoru umożliwiający dostęp do szeroko dostępnych i konkurencyjnych odnawialnych źródeł energii. Projekt zdecydowanie wpisuje się w Unijną strategię wodorową oraz plan REPower-EU. Co więcej, Bałtycki Korytarz Wodorowy będzie wspierał wybrane regionalne i unijne cele klimatyczne, takie jak Zielony Ład oraz pakiet Fit for 55 - komentuje Gaz - System.

Ze względu na złożoność projektu, jego partnerzy „podejmują proaktywne działania w kierunku realizacji projektu”. W pierwszej fazie realizacji, w 2023 roku partnerzy projektu przeprowadzą wstępne studium wykonalności i na jego podstawie, podjęta zostanie decyzja o kontynuacji projektu. Kolejne etapy projektu obejmują fazę projektowania, fazę uzyskiwania pozwoleń, budowę i przekazanie do użytkowania.

PAP/RO