Wodorowa Mapa Polski: kiedy apetyt firm na paliwo?

Potrzeba infrastruktury do przesyłu wodoru pojawia się w latach 2030-2035, produkcja wodoru zacznie znacząco rosnąć po 2029 r., a popyt - od 2030 r. - to główne wnioski operatora przesyłowego gazu Gaz-Systemu z badania Wodorowa Mapa Polski.

W ramach badania Gaz-System otrzymał 64 ankiety, obejmujące 199 projektów ze wszystkich badanych obszarów rynku wodoru: produkcji, konsumpcji, dystrybucji i magazynowania. Do analizy zakwalifikowano 178 projektów, które zawierały pełne informacje o projektach.

Celem badania Wodorowa Mapa Polski było uzyskanie informacji o szacowanym potencjale przyszłego rynku wodoru w Polsce i miejscach jego ewentualnej koncentracji w podziale na województwa. Dane stanowić będą podstawę do dalszych prac w celu zdefiniowania zapotrzebowania rynku na usługę przesyłu wodoru. Mając na uwadze zgłaszane wielkości produkcji i konsumpcji wodoru potrzeba infrastruktury do przesyłu wodoru pojawia się już w latach 2030-2035 - zauważył Gaz-System.

Możliwy deficyt krajowej produkcji względem popytu

Po przeanalizowaniu danych, operator oszacował wielkość i zmiany deklarowanej produkcji krajowej wodoru. Ma ona zacząć rosnąć od 2030 r., osiągając 10 lat później stabilny poziom 1,11 mln ton rocznie. Zebrane dane o konsumpcji wodoru także pokazały trend wzrostowy, osiągając poziom 1,27 mln ton w 2030 r. i 2,62 mln ton 10 lat później. Jak podkreślił Gaz-System, wskazuje to na potencjalny deficyt krajowej produkcji względem potencjalnego zapotrzebowania. Być może będzie wskazany import wodoru na poziomie od 0,8 mln ton w 2030 r. do 1,4 mln ton w 2040 r. lub zwiększenie jego produkcji krajowej tak, aby zaspokoić deklarowane zapotrzebowanie - ocenił operator. Na podstawie zebranych danych, potrzeba zaspokojenia krajowego popytu jest na poziomie 0,8 mln ton w 2030 r. i 1,4 mln ton w 2040 r.

Jeśli chodzi o produkcję największa liczba deklarowanych projektów zlokalizowana jest w północno-zachodniej części Polski: w województwach lubuskim, zachodnio-pomorskim i pomorskim. Na tym obszarze zlokalizowany jest również największy wolumen planowanej produkcji wodoru - 0,84 mln ton w 2040 r. i prognozowany najbardziej dynamiczny wzrost po 2030 r.

Gaz-System podkreślił, że z zebranych ankiet wynika, iż planowana moc elektrolizerów w 2030 r. wyniesie 5,6 GW, a docelowa moc w 2050 r. będzie na poziomie 9 GW. Tymczasem - jak przypomniał operator, w Polskiej Strategii Wodorowej do 2030 r. przewidziano na ten rok moc elektrolizerów na poziomie 2 GW.

Apetyt na wodór w przemyśle i ciepłownictwie

Jeśli chodzi o konsumpcję, to największe zapotrzebowanie na wodór na poziomie 2,13 mln ton w 2040 r. zadeklarowane zostało przez podmioty leżące w Wielkopolsce i południowo-zachodniej oraz centralnej części Polski: w województwach dolnośląskim, śląskim, mazowieckim i kujawsko-pomorskim. Główne sektory zgłaszające potrzebę konsumpcji wodoru to przemysł oraz elektrociepłownie.

W obszarze magazynowania zadeklarowana pojemność to ok. 0,013 mln ton wodoru w trzech podziemnych magazynach. W ocenie Gaz-Systemu zgłoszony potencjał magazynowania w zestawieniu z zapotrzebowaniem na wodór jest niewystarczający, by wpływać na płynność funkcjonowania gospodarki wodorowej w Polsce. Jak wskazał operator, wysokie jest natomiast zainteresowanie korzystaniem z usługi magazynowania. Zgłosiło je 28 podmiotów, deklarujących produkcję 0,54 mln ton wodoru oraz 6 podmiotów planujących konsumpcję 0,04 mln ton.

Podmioty uczestniczące w ankiecie wskazały, że decyzja dotycząca realizacji projektów wodorowych uzależniona jest od powstania oraz przebiegu sieci przesyłu wodoru w Polsce. Brak istniejącej infrastruktury przesyłowej wodoru oraz dopiero rozwijająca się współpraca między producentami i konsumentami wodoru stanowią główne bariery dla powstania tego rynku - ocenił Gaz-System.

Jak przypomniał prezes Gaz-Systemu Sławomir Hinc, 12 grudnia br. została podpisana nowelizacja Prawa energetycznego, która wprowadza do porządku prawnego regulacje dla sektora wodoru. „Ten krok z pewnością przyczyni się do zniesienia ograniczeń w rozwoju rynku wodoru, a także do zmniejszenia niepewności inwestycyjnej. W najbliższym czasie Gaz-System planuje działania integrujące użytkowników przyszłego rynku wodoru, które ułatwią wymianę informacji i współpracę pomiędzy producentami a konsumentami. Będziemy także pracować nad koncepcją Krajowej Sieci Wodorowej i przygotowaniem studiów wykonalności dla infrastruktury przesyłu wodoru” – podkreślił Hinc.

Gaz-System zastrzegł, że informacje zebrane w ramach Wodorowej Mapy Polski nie stanowią zobowiązania do podjęcia jakichkolwiek wiążących działań.

Należący w 100 proc. do Skarbu Państwa Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System odpowiada za przesył gazu ziemnego, zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce oraz jest właścicielem Terminala LNG w Świnoujściu. Na mocy ustawy operatorem systemu przesyłowego wodoru będzie spółka zależna Gaz-Systemu.

PAP

