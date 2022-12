Koniec Michniewicza! Będzie nowy trener

Czesław Michniewicz z dniem 31 grudnia 2022 roku przestanie pełnić funkcję selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski - poinformował w czwartek PZPN. Jak dodano, w najbliższym czasie rozpocznie się proces wyboru nowego trenera kadry narodowej.

W imieniu zarządu PZPN chcieliśmy serdecznie podziękować Czesławowi Michniewiczowi za 11 miesięcy pracy na stanowisku selekcjonera. Jak wiemy, trener przejął kadrę w bardzo trudnym momencie. Mimo tych okoliczności, zdołał wywalczyć awans na mundial, utrzymał także miejsce w elicie Ligi Narodów. Poprowadził również reprezentację do pierwszego od 36 lat awansu do fazy pucharowej mistrzostw świata. Za to należą się podziękowania – powiedział prezes PZPN Cezary Kulesza.

Jednak, aby właściwie ocenić pracę selekcjonera, musieliśmy wziąć pod uwagę również inne kluczowe kwestie, takie jak długofalowy pomysł na dalsze funkcjonowanie reprezentacji oraz kierunek jej rozwoju. Dlatego, po wielu spotkaniach i analizach, podjęliśmy niełatwą decyzję o zakończeniu współpracy - dodał Cezary Kulesza.

52-letni Michniewicz został selekcjonerem w styczniu 2022 po tym, jak z pracy zrezygnował Portugalczyk Paulo Sousa. Zrealizował wszystkie zadania - awansował w marcu po finałowym barażu ze Szwecją (2:0) do mistrzostw świata, utrzymał drużynę w najwyższej dywizji Ligi Narodów (z „polskiej” grupy spadła Walia), a na mundialu w Katarze wyszedł z grupy.

Sporo wątpliwości wzbudził jednak styl biało-czerwonych w fazie grupowej, w której zremisowali z Meksykiem 0:0, wygrali z Arabią Saudyjską 2:0 i przegrali z Argentyną 0:2.

Jeszcze bardziej na jego niekorzyść, jak podawały media, działały sprawy wokół reprezentacji, m.in. tzw. afera premiowa.

Czesław Michniewicz był 49. w historii selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski. 52-letni szkoleniowiec w styczniu zastąpił na tym stanowisku Portugalczyka Paulo Sousę, który rozwiązał kontrakt z PZPN pod koniec ubiegłego roku, po zaledwie 11 miesiącach piastowania tej funkcji. Michniewicz pracował równie krótko.

W historii polskiego futbolu nie zawsze za wybór piłkarzy do kadry odpowiadała jedna osoba. Bywało, że wyselekcjonowanie reprezentacji spoczywało w rękach kilkuosobowego zespołu, tzw. kapitanów związkowych, a zajęcia prowadził jeden trener.

W sprawie pierwszych selekcjonerów reprezentacji Polski różne źródła podają inne wersje, np. według publikacji „Polski Związek Piłki Nożnej - Zarys Historii 1919-94” selekcjonerami byli Józef Lustgarten i Jan Weissenhoff, a według „80 lat PZPN” - Józef Szkolnikowski (który jednak nie pojechał na pierwszy mecz do Budapesztu), a funkcję trenera pełnił Węgier Imre Pozsonyi.

Podobnie wyglądała sytuacja w latach 60., kiedy olimpijską reprezentację Polski (wówczas równoznaczną z pierwszą) prowadził francuski trener Jean Prouff. Pod jego kierunkiem Polacy grali w turnieju olimpijskim 1960 r. w Rzymie, ale oficjalnie selekcjonerem był Czesław Krug.

PAP/RO