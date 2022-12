Dobro wraca. Wolontariat Grupy Orlen

Ponad 320 inicjatyw wspierających w całej Polsce zorganizowanych od 2019 r. to efekty działalności wolontariatu pracowniczego Grupy Orlen, który obecnie liczy ok. 3 tys. wolontariuszy

Wolontariat pracowniczy w Grupie Orlen działa od 2004 r. Od 2019 r. pracownicy Grupy Orlen mogą, jak poprzednio, zgłaszać udział w akcjach inicjowanych przez korporacyjną Fundację Orlen, ale również podejmować własne działania, obejmujące np. edukację czy wsparcie potrzebujących, które Fundacja Orlen koordynuje i na które przyznaje granty - do 3 tys. zł na zaplanowany projekt.

Wolontariat pracowniczy Grupy Orlen to nasi pracownicy, a także ich rodziny, którzy w wolnym czasie podejmują różnego rodzaju inicjatywy na rzecz potrzebujących, ochrony zwierząt i środowiska. Obecnie jest to blisko 3 tys. osób. W skoordynowany sposób działamy w Grupie Orlen od 2019 r., ale należy pamiętać, że akcje wolontariatu pracowniczego były podejmowane w koncernie dużo wcześniej - powiedziała Katarzyna Różycka, prezes Fundacji Orlen.

Elfy z administracji PKN Orlen / autor: PKN Orlen

Jak wyjaśniła, w przypadku indywidualnych akcji wolontariatu pracowniczego w ramach Grupy Orlen jest to inicjatywa pracownicza, jednej osoby, angażującej w swój pomysł inne, choćby koleżanki, kolegów czy bliskich lub pomysł grupy osób, przy czym Fundacja Orlen zapewnia merytoryczne, a także finansowe wsparcie, aby zrealizować dane przedsięwzięcie.

W ramach Fundacji Orlen działają obecnie zespoły, które oceniają zgłoszony projekt, a w razie potrzeby udzielają wsparcia przy opracowaniu jego szczegółowych założeń. Chodzi o to, aby został on jak najlepiej przygotowany i spełniał wszystkie założone cele. Każdy projekt może liczyć na wsparcie finansowe potrzebne do jego realizacji. Wiele podejmowanych inicjatyw staramy się też łączyć z odpowiednio dobranymi działaniami edukacyjnymi - podkreśliła Różycka.