Kioski idą pod nóż! „Działania naprawcze” Grupy Orlen

W spółce Ruch z Grupy Orlen wdrażane są działania naprawcze, które mają poprawić jej wyniki finansowe. W ramach segmentu sprzedaży detalicznej likwidowane są kioski, których obecnie jest 128. Niektórzy ich ajenci decydują się na prowadzenie działalności we własnym zakresie - podał koncern.

Odpowiadając we wtorek na pytania PAP, dotyczące kondycji spółki Ruch oraz podejmowanych działań związanych z jej funkcjonowaniem, Orlen podkreślił, że ”decyzja o likwidacji sieci kiosków Ruchu jest podyktowana trwałymi negatywnymi wynikami finansowymi segmentu„.

„Poprzedni zarząd Orlen przejmując Ruch nakreślił plan jego restrukturyzacji, który już w 2021 r. miał przywrócić rentowność spółki i pozwolić na uzyskanie niezależności finansowej, ale cele te nie zostały osiągnięte” - zaznaczyło biuro prasowe koncernu.

Segment „trwale nierentowny”

Jak podano, w kolejnych latach segment ten był trwale nierentowny i miał wiodący udział w generowanych przez Ruch stratach - tylko w latach 2021-2023 wyniosły one w sumie ponad 110 mln zł. „W rezultacie pod koniec 2023 r. zadłużenie Ruchu przekroczyło 160 mln zł” - podkreślił Orlen.

Koncern zaznaczył jednocześnie, że ”obecnie prowadzone są działania naprawcze, które pozwolą poprawić wyniki finansowe spółki Ruch„.

„Wspierane są perspektywiczne obszary, a trwale nierentowne wygaszane, by wyeliminować rosnące zobowiązania finansowe. W ramach obszaru sprzedaży detalicznej sukcesywnej likwidacji podlega sieć kiosków, których obecnie jest 128” - wyjaśnił Orlen.

Biuro prasowe koncernu wspomniało przy tym, że spółka Ruch „jest w bieżącym kontakcie z ajentami, którzy z wyprzedzeniem otrzymują informacje o wypowiedzeniach umów„. „Niektórzy decydują się na odkupienie kiosku i prowadzenie działalności we własnym zakresie” - podał Orlen. Według niego taką decyzję podjęło do tej pory ok. 40 ajentów.

