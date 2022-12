Dla Rosjan nie ma świętości: Bożonarodzeniowy atak na Zaporoże i Chersoń

Co najmniej dwie osoby zginęły, a pięć zostało rannych w obwodzie donieckim na Ukrainie w ciągu minionej doby – powiadomiły lokalne władze. W nocy Rosjanie przeprowadzili atak rakietowy na przedmieścia Zaporoża, a także masowo ostrzeliwali powiat nikopolski w obwodzie dniepropietrowskim.

„23 grudnia Rosjanie zabili dwóch mieszkańców Donbasu – w miejscowości Kurachowe. Jeszcze pięć osób zostało rannych” – powiadomił Pawło Kyryłenko, szef administracji wojskowej obwodu. Tradycyjnie urzędnik zaznaczył, że nie są to pełne dane, ponieważ władze ukraińskie nie posiadają możliwości zweryfikowania sytuacji w okupowanej części obwodu, w tym w Mariupolu i Wołnowasze.https://t.me/pavlokyrylenko_donoda/6039

Władze obwodu zaporoskiego powiadomiły z kolei o ataku rakietowym wroga na przedmieścia stolicy obwodu, Zaporoża. Doszło do zniszczeń infrastruktury cywilnej, ludzie nie ucierpieli.https://t.me/starukhofficial/4483

W ciągu nocy Rosjanie ostrzeliwali powiat nikopolski w obwodzie dniepropietrowski , wystrzeliwując ponad 60 pocisków – informuje szef władz tego regionu Wałentyn Rezniczenko. Ostrzał prowadzony był z wyrzutni Grad i Uragan, a także z ciężkiej artylerii.https://t.me/dnipropetrovskaODA/2823.

Co najmniej pięć osób zginęło, a 20 zostało rannych w sobotnim ostrzale centrum Chersonia przez siły rosyjskie – powiadomiły władze Ukrainy. Chersoń, miasto obwodowe na południu Ukrainy, znajduje się blisko frontu i jest stale ostrzeliwane przez wojska agresora.

„Chersoń. Rano, w sobotę, dzień przed Bożym Narodzeniem, w centrum miasta. To nie są obiekty wojskowe, to nie jest wojna według zasad. To terroryzm, to zabójstwo dla zastraszenia i dla przyjemności” – napisał w Telegramie Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy opublikował także zdjęcia, na których widać ofiary ataku w centrum miasta, płonące samochody.

„Świat musi to zobaczyć, by zrozumieć, że walczymy z absolutnym złem” - zaznaczył Zełenski.

„Państwo-terrorysta nadal niesie ruski mir w postaci ostrzałów ludności cywilnej” – ocenił Zełenski.

„Już wiadomo o pięciu osobach zabitych i dwudziestu rannych” – powiadomił wiceszef gabinetu prezydenta Kyryło Tymoszenko.

Ośmioro cywilów zginęło, a 58 osób odniosło obrażenia w wyniku ostrzału z wyrzutni Grad centrum Chersonia – powiadomiły ukraińskie władze.

Wiceszef gabinetu prezydenta Kyryło Tymoszenko podał informację o siedmiu zabitych i 58 rannych. Urzędnik zaznaczył, że ciężko rannych jest 18 osób. https://t.me/tymoshenko_kyrylo/3186

Biuro prokuratura generalnego w zaktualizowanej informacji powiadomiło o śmierci ośmiu osób. https://t.me/phogovua/1307

Wcześniej w sobotę strona ukraińska powiadomiła, że rano w sobotę Rosjanie ostrzelali Chersoń. Agresor skierował pociski na centrum miasta, w miejsca, gdzie są największe skupiska mieszkańców – powiadomiła prokuratura.

Na zdjęciach z miejsca ostrzałów widać ciała na ulicach i płonące domy oraz samochody, zniszczone budynki.

„Chersoń. Rano, w sobotę, dzień przed Bożym Narodzeniem, w centrum miasta. To nie są obiekty wojskowej, to nie jest wojna według zasad. To terroryzm, to zabójstwo dla zastraszenia i dla przyjemności" – napisał w Telegramie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

