W Gazie nadal krwawo - są kolejne ofiary walk

W nowych bombardowaniach izraelskich w Strefie Gazy zginęło co najmniej 60 osób – powiadomiła we wtorek agencja AP, powołując się na władze medyczne. Od kilku dni Izrael zintensyfikował ataki, podkreślając, że ich celem jest zniszczenie Hamasu i uwolnienie zakładników.

Obrona cywilna Strefy Gazy informowała wcześniej o 44 zabitych w nocy i we wtorek rano.

W dwóch atakach na północ Strefy Gazy zginęły co najmniej 22 osoby; co najmniej połowę zabitych stanowiły kobiety i dzieci. Izraelczycy uderzyli w budynek mieszkalny i szkołę wykorzystywaną jako schronisko dla uchodźców - podało ministerstwo zdrowia, odnosząc się do wtorkowych nalotów.

Co najmniej 13 osób zginęło w położonym w środkowej części Strefy Gazy mieście Dajr al-Balah, a kolejnych 15 w obozie dla uchodźców Nusajrat - poinformował lokalny szpital.

Inna lecznica, w Chan Junus na południu, przekazała informację o śmierci co najmniej 10 osób w atakach na to miasto.

Od kilku dni Izrael zintensyfikował ataki na Strefę Gazy, podkreślając, że ich celem jest zniszczenie Hamasu i uwolnienie zakładników. Według danych ministerstwa zdrowia z niedzieli, w poprzednim tygodniu zginęło 464 Palestyńczyków. Obrona cywilna informowała, że w poniedziałek zabito 92 osoby.

Wojna w Strefie Gazy trwa od 7 października 2023 r., gdy Hamas najechał południe Izraela, zabijając około 1200 osób, a 251 porywając. Według izraelskiej armii w niewoli pozostaje 23 zakładników i przetrzymywane są ciała 35 kolejnych osób. Strona palestyńska twierdzi, że liczba ofiar śmiertelnych w Gazie od października 2023 r. wzrosła do ponad 53,4 tys., a przeszło 120 tys. osób zostało rannych.

