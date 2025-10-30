Złoty lekko osłabił się do dolara

W czwartek kurs złotego niemal nie zmienia się względem euro, ale lekko osłabia się wobec dolara, co jest efektem umocnienia amerykańskiej waluty. Rynek długu wsparła udana aukcja obligacji BGK. Zdaniem analityków, EUR/PLN i USD/PLN pozostają w konsolidacjach. Zarówno kurs polskiej waluty, jak i rentowności SPW powinny pozostać stabilne do posiedzenia RPP.

Ok. godz. 16,37 kurs EUR/PLN rośnie o 0,15 proc. do 4,2441, a USD/PLN idzie w górę o 0,85 proc. do 3,6695. EUR/USD zniżkuje o 0,7 proc. do 1,1566.

układ trendów głównych par walutowych nie zmienił się

„W czwartek złoty jest stabilny względem euro i nieco słabszy do amerykańskiego dolara. Powodem tego jest globalne umocnienie amerykańskiej waluty, której siłę wspiera zmniejszenie rynkowych wycen na grudniową obniżkę stóp proc. przez Fed. Ma to związek z jastrzębim przekazem z wczorajszej konferencji szefa Fedu, Jerome Powell’a i powoduje spadek apetytu inwestorów na ryzyko, co nie jest środowiskiem sprzyjającym dla walut z ryków +emerging markets+” - powiedział PAP Biznes Tomasz Marek, analityk rynków finansowych PKO BP.

Jego zdaniem, pomimo lekkiego osłabienia polskiej waluty, układ trendów głównych par złotowych, czyli EUR/PLN i USD/PLN nie zmienił się.

„Pozostają one w lokalnych konsolidacjach, EUR/PLN między poziomami 4,22 a 4,25, a USD/PLN między 3,62 a 3,67” - powiedział.

„Oczekujemy, że koniec tygodnia przyniesie kontynuację tych lokalnych trendów bocznych na głównych parach z PLN i być może pozostanie tak nawet do czasu posiedzenia RPP, które odbędzie się w przyszłym tygodniu. Dopiero po tym wydarzeniu będzie można oczekiwać jakichś mocniejszych ruchów kierunkowych na złotym” - dodał.

Posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej odbędzie się w dniach 4-5 listopada.

Rynek obligacji: inwestorzy czekają na dane o inflacji

„Na krajowym rynku obligacji skarbowych po słabszym rozpoczęciu czwartkowej sesji obecnie rentowności idą minimalnie w dół lub są stabilne. Słabość na początku notowań była pośrednio efektem bardzo słabej sesji na rynku amerykańskich obligacji skarbowych. Myślę tutaj o sesji środowej, tuż po posiedzeniu Fedu” - powiedział Tomasz Marek.

Jak ocenia analityk, w czwartek krajowy rynek wsparła udana aukcja obligacji BGK ze sprzedażą łącznie na poziomie 3,4 mld zł.

Bank Gospodarstwa Krajowego sprzedał obligacje serii FPC0229, FPC0231, FPC0332 i FPC0235 za łącznie 3.007,05 mln zł przy popycie 4.778,25 mln zł. Na aukcji dodatkowej BGK sprzedał obligacje serii FPC0229, FPC0332 i FPC0235 łącznie za 430,5 mln zł. Emisję przeprowadzono na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

„Naszym zdaniem inwestorzy na krajowym rynku stopy procentowej czekają na jutrzejszy odczyt inflacji CPI z Polski za październik bieżącego roku. Konsensus ekonomistów zakłada, że pozostanie ona bez zmian na poziomie 2,9 proc. w ujęciu rok do roku” - powiedział.

„Nie oczekujemy niespodzianki ze strony tych danych. Zakładamy, że polskie papiery pozostaną na zbliżonych do obecnych poziomach, do czasu posiedzenia RPP” - dodał.

Jego zdaniem, czwartkowa decyzja Europejskiego Banku Centralnego o pozostawieniu stóp proc. bez zmian, była neutralna dla rynków.

„Wpływ na europejskie obligacje był w naszej opinii neutralny. Decyzja EBC była jednogłośna i powszechnie oczekiwana, przekaz też jest zgodny z oczekiwaniami i mówi, że bilans szans i zagrożeń dla stóp procentowych pozostaje bez zmian. EBC czeka na to, co się będzie działo w niestabilnym otoczeniu gospodarczym, co jest podkreślane” - powiedział Tomasz Marek.

