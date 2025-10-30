Czy Berlin znacjonalizuje rafinerię w Schwedt?

Po sankcjach USA na rosyjskie koncerny naftowe w Niemczech odżyła dyskusja o możliwej nacjonalizacji niemieckich aktywów Rosnieftu, znajdujących się obecnie pod zarządem powierniczym - poinformowała w czwartek agencja Reutera, powołując się na dwa źródła zaznajomione z rozmowami.

W opinii Reutersa „sytuacja ta podkreśla złożoną sieć powiązań między Niemcami a Rosją, która przez dziesięciolecia poprzedzające wojnę w Ukrainie dostarczała energię do przemysłowej potęgi Europy”.

W środę USA wydały zgodę na zwolnienie spółki Rosnieft, znajdującej się pod zarządem powierniczym Niemiec, z amerykańskich sankcji na rosyjski sektor naftowy do końca kwietnia 2026 r. Jednak - jak podkreśliła agencja - uzyskanie stałego zwolnienia pozostaje preferowaną opcją Berlina. Niemieccy urzędnicy rozważają również możliwość przejęcia działalności i sprzedaży jej zagranicznemu inwestorowi.

Rzecznik ministerstwa gospodarki RFN powiedział, że rząd pozostawał w „bardzo intensywnym” kontakcie z władzami USA. Dodał, że udzielona licencja była „pierwszym krokiem”, trwają równocześnie rozmowy na temat dalszego przedłużenia takiego zezwolenia po kwietniu przyszłego roku.

Niemcy boją się wypłaty odszkodowań dla Rosji

Agencja Reutera przypomniała, że umowa powiernicza jest odnawiana co sześć miesięcy, ale może zostać unieważniona w sądzie, ponieważ przy każdym odnowieniu badana jest podstawa prawna tego, co miało być tymczasowym środkiem nadzwyczajnym. Jak dotąd Berlin unika przejęcia lokalnych aktywów Rosnieftu z obawy przed koniecznością wypłacenia odszkodowania Moskwie - podkreślono.

Pomysł nacjonalizacji Rosnieftu w Niemczech pojawił się jeszcze w czasach rządu socjaldemokratów, Zielonych i liberałów na czele z Olafem Scholzem, kiedy szefem resortu gospodarki był polityk Zielonych Robert Habeck. Według posła Michaela Kellnera z Zielonych, który pracował w ostatnim rządzie koalicyjnym, nadzorując Rosnieft, nacjonalizacja spółki ma „znaczenie systemowe dla Niemiec”. „Rząd musi znacjonalizować działalność Rosnieftu w Niemczech, aby mieć pewność co do jej przyszłości” - powiedział Kellner agencji Reutera.

Schwedt jest warta co najmniej 3,5 mld dolarów

Katarski inwestor w niemieckiej rafinerii

Schwedt jest warta co najmniej 3,5 mld dolarów

Rosyjskie media oszacowały wartość niemieckich aktywów Rosnieftu na około 7 mld dolarów. Jednak rzeczywista wartość może być o ponad połowę niższa - powiedział agencji Reutera jeden z dwóch informatorów.

Rząd Niemiec objął tamtejsze aktywa Rosnieftu zarządem powierniczym w 2022 roku. Powodem decyzji była pełnowymiarowa inwazja Rosji na Ukrainę. Wśród tych aktywów znajduje się rafineria w Schwedt, jedna z największych w Niemczech; zaopatruje znaczną część północno-wschodnich Niemiec i Berlin, w benzynę, olej opałowy i naftę.

Władze Niemiec argumentowały, że aktywa Rosnieftu w RFN zostały odłączone od głównej spółki, a jednocześnie są kluczowe dla bezpieczeństwa paliwowego kraju.

Rząd USA wprowadził sankcje przeciwko największym rosyjskim koncernom naftowym, Łukoil i Rosnieft, oraz ich 34 spółkom zależnym. Restrykcje mają zmusić Kreml do zaakceptowania propozycji prezydenta USA Donalda Trumpa w sprawie zamrożenia działań bojowych na obecnej linii frontu wojny Rosji przeciwko Ukrainie. To pierwsze sankcje przeciwko rosyjskim firmom za drugiej kadencji prezydenckiej Trumpa.

