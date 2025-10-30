Państwowy atom na państwowych gruntach

Pierwsza polska elektrownia jądrowa w Lubiatowie-Kopalinie w gminie Choczewo na Pomorzu będzie zlokalizowana wyłącznie na gruntach Skarbu Państwa - poinformowała spółka Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ).

Polskie Elektrownie Jądrowe poinformowały w komunikacie, że obszar realizacji inwestycji, czyli maksymalny teren zarezerwowany na czas prac budowlanych elektrowni jądrowej, zlokalizowany jest w obrębach geodezyjnych trzech sołectw gminy Choczewo: Jackowo, Słajszewo oraz Sasino.

„W całości są to grunty należące do Skarbu Państwa. Po wybudowaniu, obszar zajmowany przez elektrownię będzie jeszcze mniejszy i również znajdzie się wyłącznie na gruntach Skarbu Państwa” - podkreślono.

PEJ poinformował, że proces wyboru lokalizacji był wieloletni i złożony. Rozpoczął się w 2009 roku, a jego efektem było przyjęcie w 2014 roku, w ramach Programu polskiej energetyki jądrowej 27 potencjalnych lokalizacji dla pierwszej elektrowni jądrowej.

Na tej liście już wtedy znalazła się lokalizacja „Lubiatowo-Kopalino”. Listę stopniowo zmniejszano w oparciu o kolejne kryteria. Ostatecznie, po zawężeniu potencjalnych lokalizacji w 2015 roku do Pomorza, dwie z nich – „Żarnowiec” oraz „Lubiatowo-Kopalino” poddano jeszcze bardziej szczegółowym badaniom.

„Ich wyniki przedstawiono w Raporcie o oddziaływaniu na środowisko, który był podstawą do wydania przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska decyzji środowiskowej, we wrześniu 2023 roku. Wskazana lokalizacja Lubiatowo-Kopalino nie wiązała się z koniecznością żadnych wyburzeń czy też zawierania umów kupna-sprzedaży z osobami prywatnymi” - czytamy w komunikacie.

Na mocy zawartej w kwietniu 2025 roku umowy z reprezentującym Skarb Państwa wojewodą pomorskim, spółka Polskie Elektrownie Jądrowe ma prawo do użytkowania wieczystego nieruchomości, na których będzie eksploatowana elektrownia jądrowa. Umowa dała inwestorowi prawo do dysponowania - na cele budowlane - nieruchomościami objętymi decyzją lokalizacyjną uzyskaną przez Polskie Elektrownie Jądrowe w październiku 2023 roku.

